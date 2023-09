Moment historique pour les Chiliens qui vivent leur première Coupe du monde cette année, sous la houlette de Pablo Lemoine. La mise en lumière offerte par la participation à cet événement est déjà une victoire pour les joueurs de Los Cóndores, qui affronteront leurs idoles. Ils rentrent dans la compétition ce dimanche, face au Japon (13h), à Toulouse.

Un endroit atypique pour une équipe qui l'est tout autant ! Pour leur toute première participation à une Coupe du monde de rugby, les Chiliens ont, pour camp de base, Perros-Guirec. La station balnéaire des Côtes-d'Armor a plus pour habitude de voir des touristes venus de tout le pays, ou les footballeurs de l'En Avant Guingamp qui y résident en nombre, pour rester dans le sportif. Mais pas une trentaine de rugbymen venus d'Amérique du Sud. "Je connais le Mont Saint-Michel, Saint-Malo, la partie touristique, c’est très beau, mais je ne connaissais pas Perros-Guirec. On a choisi cet endroit car on a trouvé que c’est une ville qui voulait vraiment avoir une équipe, qui voulait vivre la Coupe du monde", se réjouit Pablo Lemoine, sélectionneur du Chili.

En Bretagne, il a pu découvrir les décors de carte postale de la Côte de granit rose. Et un peu de tranquillité aussi. Depuis leur historique qualification pour le Mondial, les joueurs du Chili ont vu leur cote de popularité grandir, indique leur sélectionneur : "Il y a eu un changement brutal depuis la qualification. Tout a changé ! Avant, on était inconnu au Chili ! Il y a plein de situations qui sont nouvelles pour tous les joueurs. Ce n’est pas facile à vivre pour eux qui ne connaissaient pas cette pression, cet engouement. C’est énorme comme changement, mais c’est magnifique !"

Pablo Lemoine a déjà contribué à faire connaître une autre nation, la sienne, l'Uruguay. Joueur, il a participé aux deux premiers Mondiaux de son pays, en 1999 et en 2003. Puis, pour le retour de Los Teros en Coupe du monde, en 2015, il avait la casquette de sélectionneur. "C’est inattendu et inimaginable de jouer cette Coupe du monde ici, avec un pays qui n’est pas le mien", lance-t-il. Le tout dans l'Hexagone, qu'il connaît bien, de par ses passages au Stade français, Montauban et Valence-d'Agen, sur une période de dix ans. "La France est un pays où je me sens comme chez moi ! J’y ai passé une grande partie de ma vie de sportif, ma première fille est née là-bas…"

La présence des Cóndores à la Coupe du monde leur a permis de placer le Chili sur la carte du monde de la planète ovale. Mais c'est surtout dans leur propre pays qu'ils se sont fait connaître : "Désormais, il y a l’intérêt des supporters, des médias, des gouvernements locaux, et même du président de la République, il y a beaucoup de gens qui voient que le rugby marche bien, qu’il y a des bonnes valeurs !"

Les Chiliens seront les petits poucets du Mondial. Les joueurs se retrouveront sur le terrain après avoir visionné tant de matchs dans cette compétition devant leur téléviseur, peut-être en disant qu'ils n'auraient jamais l'opportunité d'y participer. "Mes joueurs, affronteront l’Argentine alors qu’ils les supportaient à la dernière Coupe du monde, en rigole Pablo Lemoine. Ça va être un des moments les plus sympathiques. Il y a quatre ans tu regardais la Coupe du monde à la télé et maintenant tu les affrontes. Mes joueurs auront leurs idoles en face d’eux ! Ça va être difficile à gérer pour eux car les mecs que tu regardes à la télé, ils sont en face de toi, dans un stade de 35 000 personnes. J’espère que certains comprendront qu’il faut saluer son idole à la fin du match, pas avant."

30 joueurs issus de Selknam

"On a déjà réussi la Coupe du monde en étant qualifiés." Pablo Lemoine ne fait pas dans la langue de bois. La mise en lumière sur son équipe déclenchée par cette place gagnée pour la grande messe du rugby mondial, tant sur le plan national qu'international, est déjà une victoire pour les Condores. L'Angleterre, l'Argentine et les Samoa semblent trop supérieurs au Chili. Le Japon - dont le niveau n'est plus celui qu'il l'a mené en quart de finale de son Mondial 2019 - semble l'adversaire le plus à la portée des Sud-Américains.

Si les 33 joueurs découvriront tous le très haut niveau international avec cette première en Coupe du monde, ils auront, pour eux, des automatismes bien rodés. 30 des 33 joueurs de la sélection jouent dans le même club, celui de Selknam rugby, en Súper Rugby Américas. C'est évidemment le club le plus représenté pour ce Mondial édition 2023. Pour Pablo Lemoine, avoir autant de joueurs du même club dans la même sélection n'est pas forcément toujours une bonne chose. "Le positif, c'est que nous avons beaucoup de temps pour développer notre plan de jeu, plusieurs mois ! Mais c’est difficile car on passe quand même toute l’année ensemble et ce n’est pas toujours facile. C'est fatigant à la fin de l’année après une saison passée ensemble."

En cas de bonnes performances, un joueur peut-il espérer un destin à la Aantiago Arrata ? Le demi de mêlée de l'Uruguay avait profité d'une excellente Coupe du monde 2019 pour signer, dans la foulée, à Castres. "J’espère, achève Pablo Lemoine. Mais, je l’ai dit avec les joueurs, c’est difficile d’avoir l’opportunité de trouver un bon club en Europe. Ce n’est pas parce que tu joues en Coupe du monde que, de suite, tu pourras aller jouer dans un club d’un bon niveau parce que quelqu’un te repère. Mais si cela se produit, cela serait magnifique !" Magnifique, l'aventure du Chili au Mondial le sera quoi qu'il arrive !