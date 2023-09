Après un entraînement ouvert à tous où les Japonais ont été soutenus, les Nippons retrouvent le public toulousain face au Chili (13h). Avec l'envie de faire lever les foules.

Sur une pelouse d'Ernest-Wallon baignée par un doux soleil de septembre, il flottait un air d'insouciance. Les Japonais ont effectué un entraînement ouvert au public ce jeudi. Les buteurs se sont exercés face au but ; les autres ont effectué des exercices de passes et/ou de jeu au pied. Rien de bien intensif. Qu'importe, pour les curieux Toulousains venus observer les Brave Blossoms. Ils ont donné de la voix, n'hésitant pas à crier à de multiples reprises "Nippons, Nippons" pour témoigner leur affection et leur soutien aux joueurs de Jamie Joseph, dont le camp de base se trouve dans la ville rose.

Entraînement à Ernest-Wallon sous le soleil et devant des supporters qui n’ont pas hésité à donner de la voix pour @JRFURugby. Les Japonais retrouveront le public toulousain dimanche, lors de Japon-Chili \ud83c\uddef\ud83c\uddf5 pic.twitter.com/zs0OWr94t9 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 7, 2023

C'est à quelques kilomètres de là, au Stadium de Toulouse, que les Japonais lanceront leur Coupe du monde, ce dimanche, à 13 heures, face au Chili. Mais l'enjeu n'effraie pas - du moins encore - les quarts de finaliste du dernier mondial, à l'image du demi de mêlée Yutaka Nagare. Il n'a pas hésité à s'amuser avec le public, l'exhortant à l'encourager lorsqu’il se mit à tenter des pénalités.

La pression de la mêlée

Il y a quand même eu un peu de sérieux. Les autographes et le bain de foule terminé, la conférence de presse a démarré, devant les très nombreux journalistes nippons venus avec leurs caméras et leurs appareils photos, certains mêmes vêtus du maillot de l'équipe nationale. Craig Millar, international depuis 2021, n'a pas caché son excitation et son impatience de participer à la grande messe du rugby mondial, lui le Néo-Zélandais d'origine. "Cela fait un moment que j'attends cet événement. Je suis très ému de pouvoir représenter un pays aussi incroyable et accueillant que le Japon ! Je suis aussi très heureux de représenter ma famille et mes amis dans le monde entier."

Le pilier a été questionné sur la mêlée des siens qui a flanché en préparation : "Les avants chiliens sont des joueurs passionnés et impressionnants physiquement. On devra vraiment être concentré pour avoir nos ballons." Partenaire en sélection de l'ancien joueur des Highlanders, Michael Leitch, ancien capitaine du Japon avait annoncé la couleur pour les Brave Blossoms. Il avait annoncé que ses partenaires pouvaient être champions du monde. Comme le légendaire Hitoshi Ono. "Bien sûr, je suis d'accord avec lui, a-t-il lâché, sourire en coin. C'est une équipe avec des gars incroyables."

Après l'ambiance lors de l'entraînement de ce jeudi, Craig Millar a avoué qu'il avait envie que la ferveur soit la même lors de la rencontre face au Chili, au Stadium, ce dimanche, 13 heures. "C'était génial. Cela sera une part très importante dans cette rencontre face au Chili d'avoir Toulouse derrière nous, surtout que c'est notre camp de base !" Conquérir le public, ok, mais si les Japonais veulent rééditer leur performance de 2019 où ils avaient atteint les quarts de finale, la victoire est impérative contre les Chiliens !