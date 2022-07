Le suspense aura été entier ! Et c'est Santiago Videla qui aura eu la lourde charge d'inscrire la pénalité de la gagne. Ce faisant, il aura permis à ses coéquipiers de passer devant au score pour la première fois du match. La fin de partie aura été sous haute tension à Glendale, dans la banlieue de Denver. Pour ce match retour, les Etats-Unis, qui jouaient donc à domicile, avaient un point d'avance grâce à leur victoire chez leurs adversaires 21-22.

Ce samedi, ils auront fait la course en tête tout au long de la rencontre, menant même jusqu'à 19-0 grâce aux essais de De Haas, Iosefo et MacGinty. Mais c'était sans compter l'abnégation des Chiliens, qui sont parvenus à revenir à chaque fois au score. Ainsi, en deuxième période, les partenaires de David Ainu'u n'arrivaient plus à prendre le large. Et à quelques encablures du terme, les Chiliens, exploitant idéalement la défense poreuse adverse, passaient devant 29-31.

Ainsi, après avoir écarté le Canada, le Chili obtient au panache sa première participation à une Coupe du monde. Les Condors prendront part aux joutes de la poule D, avec l'Argentine, l'Angleterre, le Japon et les Samoa.