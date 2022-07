A la 51e minute de jeu de la rencontre Etats-Unis - Chili, ce samedi à Santiago, le temps s'est arrêté. A l'entrée de ses 22 mètres, l'ouvreur chilien Rodrigo Fernandez contrôle le ballon avant de se lancer dans une course folle, au cours de laquelle il va éliminer 8 adversaires à l'aide de feintes, raffuts et crochets... Le numéro 10 a prouvé que sa palette technique était complète. Et bien plus que ça, son exploit n'a pas été vain. Il a permis au Chili, alors mené 12-6, de rester au contact.

Le demi d'ouverture tentera à nouveau de faire des merveilles lors du match retour, qui aura lieu le samedi 16 juillet prochain, et qui donnera le nom d'un nouveau pays qualifié pour la Coupe du monde 2023.