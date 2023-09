Le sujet de la réalisation a fait polémique lors du match d’ouverture brillamment remporté par l’équipe de France face aux All Blacks. Mais si la chaîne TF1 a acquis la majorité des droits pour cette Coupe du monde, c’est bien World Rugby qui se charge de la réalisation. Julien Millereux, le directeur des sports de la chaîne, fait le point.

Les 80 000 personnes au Stade de France n’ont pas été confrontées à ce problème. Mais pour les plus de 15 millions de Français devant leur télévision vendredi soir, quelle confusion ! La mauvaise réalisation du match d’ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande a largement été commentée un peu partout, et beaucoup sur les réseaux sociaux. À raison, il faut l’avouer, ce premier match du Mondial 2023 n’a pas été agréable à suivre.

En cause ? Le manque évident de ralentis sur les actions chaudes des deux équipes, et sur certaines décisions qui ont fait polémiques. Ce problème a débuté dès le début de la rencontre : après le premier essai néo-zélandais, impossible de revoir la magnifique percée de Rieko Ioane au centre du terrain et la mauvaise communication entre Yoram Moefana et Gaël Fickou. Plus globalement, c’est une réalisation confuse, brouillonne, à l’image de la Marseillaise en début de match, qui est restée en travers de la gorge des nombreux supporters français.

TF1 dépendant de World Rugby

Alors, à qui la faute ? World Rugby, ou la chaîne acquéreuse des droits télés, en l’occurrence TF1 ? Comme nous l’a confirmé Dorian Grimaud, manager de la communication à World Rugby, c’est bien l’instance dirigeante du rugby mondial qui était aux manettes, et qui le sera durant l’intégralité de la Coupe du monde.

Contacté par nos soins, Julien Millereux, le directeur des Sports de TF1 revient sur ce sujet qui a fait débat pendant et après la rencontre : "Je ne vous cache pas que nous avons eu aussi quelques frustrations. Ce que les gens ne savent pas et ce qui est important de rappeler, c’est que les images de match sont produites par World Rugby, tout comme l’est la réalisation. Nous n’avons pas la maîtrise à partir du moment où les joueurs entrent sur la pelouse. Ce que nous pouvons faire, nous, c’est de personnaliser notre prise d’antenne avant la rencontre et après dans nos programmes."

Un réalisateur français sur le match d’ouverture

Pour ce match d’ouverture, c’est le Français Laurent Daum habitué des grands rendez-vous rugby sur Canal + qui était à la réalisation et qui le sera pour la finale et la plupart des rencontres au Stade de France. Julien Millereux poursuit : "World Rugby a une entreprise HBS (Host Broadcast Service ) qui a l'habitude de produire des grands événements comme les Coupes du monde de football pour la FIFA. Ce sont eux qui pilotent la réalisation. Sur les 48 matchs du Mondial, il y a quatre réalisateurs qui travaillent tous pour World Rugby et qui ont un cahier des charges à respecter afin d’uniformiser la réalisation entre les pays diffuseurs."

Doit-on s’attendre à la même réalisation durant toute la compétition ? Le boss des sports de la première chaîne privée d'Europe veut croire en une amélioration. "Il y a un dialogue avec World Rugby. La France est un des plus gros marchés du rugby mondial, avec l’Angleterre. C’est une Coupe du monde en France, TF1 est un partenaire historique donc nous allons leur faire remonter nos remarques."

L’habillage du score hors du contrôle de TF1

Une mise au point de World Rugby est attendue sur ce point. Pourquoi ne pas mettre davantage de ralentis afin d’expliquer certaines décisions et d'être dans une démarche pédagogique pour un évènement qui se veut planétaire ? "C’est une spéculation de ma part, développe Julien Millereux, car nous n’avons pas encore débriefé avec World Rugby, mais peut-être se disent-ils que s’il y a trop de ralentis montrés, les gens qui ne connaissent pas bien les règles vont être perdus. Notre souhait c’est d’être dans la pédagogie, et je pense que si c’est leur lecture, c’est une erreur parce que ce n’est pas en montrant des ralentis qu’on va créer de la confusion, bien au contraire."

Autre confusion ? L’habillage du score et la durée du carton jaune que les téléspectateurs ont l'habitude d'avoir en haut à gauche de leur écran. Encore une fois, plusieurs erreurs ont été remarquées mais ne sont pas à mettre au crédit de TF1 : "Un autre exemple, c’est pour nous une grosse frustration de ne pas avoir le décompte sur le carton jaune, comme c’est le cas en Top 14 notamment ou sur les matchs de préparation cet été. Nous n’avons pas pu mettre ce décompte, qui est une vraie information pour le téléspectateur. L’habillage, il est fait à la source." Enfin, et pour être tout à fait précis, il n’y a pas de communication durant la rencontre entre les équipes de commentateurs et le réalisateur, comme cela peut être le cas pour le championnat de France.

Au final, comme l’a plusieurs fois répété le directeur des Sports de TF1, l’objectif n’est pas de charger World Rugby, mais plutôt de trouver des solutions pour rendre optimal la réalisation pour les millions de Français devant leur écran. Avec 15,4 millions de téléspectateurs en moyenne et un pic à 17 millions, TF1 a enregistré sa meilleure audience pour une ouverture de Coupe du monde de rugby. Sur le terrain, les Bleus sont parfaitement entrés dans leur compétition en prenant le dessus sur les All Blacks, battus en phase de poules d’un Mondial pour la première fois de leur histoire.