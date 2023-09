La 10e Coupe du monde de rugby a eu droit à un lever de rideau riche en couleurs et en sons avec une comédie musicale pensée par Jean Dujardin mettant en valeur l’art de vivre à la française. Entre participation de VIP, déploiement de tour Eiffel et passage de la Patrouille de France, les 80 000 spectateurs du Stade de France ont été gâtés.

"Une cérémonie d'ouverture pour célébrer l'art de vivre à la française". L’intitulé avait, on ne peut mieux, planté le décor : en lever de rideau de la 10e Coupe du monde, ce vendredi soir, les spectateurs du Stade de France ont eu droit à un emballant spectacle d’une vingtaine de minutes mettant en valeur ce que le monde entier envie à la France, entre gastronomie, danses et culture.

Jean Dujardin, acteur et coscénariste, et Grichka Caruge, premier assistant à la mise en scène, avaient décidé de mêler histoires du rugby et de l’Hexagone pour composer une comédie musicale XXL riche en couleurs et en sons, résolument tournée vers le passé. Un savant mélange de danses et de musiques avec, en guise d’introduction, une reprise de « Mon Amant de Saint-Jean » par Zaz. Les spectateurs ont ensuite assisté, ébahis, au déploiement d’une Tour Eiffel au milieu de la pelouse. Le passage de la Patrouille de France au-dessus de l’arène et la projection de feux d’artifice, au son de la Pena Baiona, ont prolongé et conclu un « show » à la hauteur de l’événement.

On est prêts à rêver ! \ud83d\ude0d\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7



Coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France, vendredi sur TF1 et MYTF1. #RWC2023 #UnisPourUnRêve #NeFaisonsXV pic.twitter.com/POZo8xhJuP — TF1 (@TF1) September 6, 2023

Macron a lancé officiellement la compétition

Une trentaine de personnalités représentatives et emblématiques de l’art de vivre à la française, reconnues dans le monde entier, ont fait figure d'acteurs principaux de cette production ayant aussi concerné 44 artistes professionnels – danseurs et acrobates – et 240 bénévoles. L’acteur Philippe Lacheau, le chanteur Vianney, la mannequin et animatrice Adriana Karembeu, le photographe Yann Arthus-Bertrand ou encore les cuisiniers Yves Camdeborde, Juan Arbelaez et Pierre Augé, Christian Etchebest et Guy Savoy étaient notamment de la fête.

Après des mois de préparation et une douzaine de jours de répétition, le spectacle a tenu ses promesses et a joliment lancé la 10e Coupe du monde. L'avant-match s'est prolongé avec l'apparition du Président de la République Emmanuel Macron - non sans quelques sifflets : l'élu a officiellement lancé la compétition avec un discours mêlant "french flair" et "convivialité". Place au jeu désormais.