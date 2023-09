Le XV de la Rose débute la compétition par une victoire, sur l'Argentine (27-10). Rapidement réduits à quatorze, les Anglais ont su réagir très vite pour dominer les débats. Impérial, George Ford a géré le match d'une main de maître, inscrivant tous les points de son équipe.

Oubliez les feux d'artifices de l'après-midi. Cet Angleterre-Argentine n'a accouché que d'un seul essai tardif, contrairement aux explosifs Irlande-Roumanie (82-8) ou Italie-Namibie (52-8). Mais il a offert un spectacle aussi haletant qu'inattendu, samedi 9 septembre.

Au coup d'envoi du match, les Anglais, dénués de toute confiance et battus trois fois en quatre matchs de préparation, n'en mènent pas large. Difficile de savoir où situer les hommes de Steve Borthwick, face à des Argentins que l'on annonce morts de faim.

D'entrée de jeu, les Pumas confirment leurs intentions. Ils s'emparent rapidement le ballon et prennent le contrôle du jeu, emportés par leur fougue légendaire. Sur une chandelle, ils poussent Tom Curry à la faute, coupable d'un choc tête contre tête sur Juan Cruz Mallia. Mathieu Raynal, l'arbitre du soir, sort en premier carton jaune (3e, 0-0). Mais décide également d'appliquer la nouvelle règle du bunker. Si, pendant l'exclusion temporaire, l'action est rejugée, le joueur peut écoper d'un carton rouge. C'est ce qu'il se passe. Tom Curry ne rerentrera pas en jeu. S'il est tôt pour tirer un premier bilan, l'addition du carton rouge et du très bon début de match argentin, semble conduire les Anglais vers un mur. Mais un Anglais touché, n'est pas un Anglais battu.

George Ford le drop boy

Le temps d'encaisser le coup, et de se rendre compte que la Coupe du Monde a commencé depuis la veille, les Anglais subissent l'événement. Puis, ils se remobilisent et recommencent à mettre la main sur le ballon. Le jeu est restrictif et confère uniquement à la puissance des avants, mais il met toute une équipe en confiance. Après une première pénalité ( 11e, 3-3), George Ford claque deux drops de cinquante mètres, puis un troisième dans les 22, sur des actions anodines (28e, 31e et 37e). Les Argentins voient passer les fusées. Et voient aussi le score monter à 12-3 à la pause.

Pas de débat nécessaire, George Ford est l'homme du match et déjà possiblement du week-end !#RWC2023 #ENGvARG pic.twitter.com/ARRMdARNQy — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 9, 2023

Des Argentins dévariés

Sans produire beaucoup de jeu, les coéquipiers du roi George Ford ont pris les commandes. Désormais, leur volonté est simple. Il ne faut pas perdre. Et ne pas se mettre en danger. Les chandelles fusent dans tous les sens et la défense tient bon. Dans ce qui ressemble parfois à un derby hivernal de régionale 3, les Pumas sont dévariés. Impuissants. Imcapables de tenir le ballon plus de cinq temps de jeu, maladroits et indisciplinés, ils tombent dans le piège anglais. Les sourires de Joe Marler et Maro Itoje le confirment, les Anglais leur ont mangé le cerveau. Derrière un paquet d'avants de soldats, George Ford poursuit son sans-faute et inscrit cinq nouvelles pénalités.

En toute fin de partie, Rodrigo Bruni sauve l'honneur avec un essai (27-10, 79e). Le score est fait. Le mal aussi. Alors qu'on les disait au fond du faitout, les Anglais remportent leur premier match de la compétition. Si le contenu est pauvre, la victoire est bien là. Oui, cette année encore, il faudra compter sur eux.

