En zone mixte, le centre du Stade Toulousain est revenu sur la soirée noire de l’Argentine, balayée en supériorité numérique, par le froid réalisme anglais (27-10). On n’a pas reconnu le visage de votre équipe…

C’est une défaite très dure par rapport à la préparation réalisée pendant des semaines. Pour nous, après cette défaite, ça sera une autre coupe du Monde. C’est une nouvelle coupe du Monde qui doit commencer pour les trois prochains matchs. On avait vraiment rêvé d’un autre début pour un premier match, en coupe du Monde.

Comment expliquez-vous cette défaite ?

Ils nous ont vraiment mis en difficulté sur le jeu au pied. Aujourd’hui, on n’a pas beaucoup fait de choses. On avait un plan, et il faut le dire… Face à cette équipe anglaise, c’est simple, on n’a rien fait du tout dans ce match ! C’est dur de ressortir d’un match comme ça. On a perdu nos contacts, nos touches, nos mêlées… On a été indisciplinés, on a commis des en-avant. Si tu fais ça, ce n’est pas possible de jouer au rugby. Ce n’est pas possible de gagner.

Est-ce que vous avez senti votre équipe plonger mentalement après les drops de Ford ?

Il a simplement était excellent. Il faut le dire. Franchement, il a conduit le jeu d'une manière parfaite pour son équipe. Après le carton rouge, il a mis en place un plan qui a fonctionné avec notamment des drops. Ses avants ont également fait le boulot. Il faut les féliciter.

Comment analysez-vous votre indiscipline qui a bien servi l’ouvreur d’en face ?

Je n’arrive pas à l’expliquer… En rentrant à l’hôtel, je vais regarder le match, j’en ai besoin. Je n’ai aucune explication à vous donner. Mais on doit regarder et apprendre de ces erreurs.

À la fin de la partie, on a vu Montoya réunir l'ensemble du groupe. Quel a été le message ?

Il a parlé de notre préparation d’avant-match, mais surtout de notre stage à Faro, au Portugal et de ce qu'on a évoqué là-bas. On est restés deux semaines ensemble, c’était dur et intense avant d’aller défier l’Espagne à Madrid. Il a dit au groupe que désormais, il y avait une autre coupe du Monde devant nous. On va suivre les recommandations des coachs, mais il y a une semaine intense devant nous.