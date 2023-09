À Geoffroy-Guichard, dans la suite de la poule A, l'Italie, sans trembler, a obtenu un succès bonifié face à la Namibie (52-8). Les Transalpins ont fait la différence après la pause, avec notamment trois essais dans les dix dernières minutes, après une première période au petit trot.

Soutenue par de nombreux supporters, qui ont fait le court déplacement vers Saint-Étienne, l'équipe italienne n'a pas manqué son entrée en lice dans cette coupe du Monde. Face à la Namibie, qui voulait enfin décrocher un premier succès dans un Mondial après sept participations, la bande à Negri, légèrement suffisante dans le premier acte, a fait preuve de sérieux au retour des vestiaires pour s'adjuger un succès bonifié (52-8). Grâce à ses cinq premiers points, l'Italie prend la tête de la poule, devant l'équipe de France. La Namibie glisse à la dernière place, juste derrière la Nouvelle-Zélande.

Garbisi et les siens diablement efficaces

Après un duel de buteurs entre Swanepoel (0-3, 4e) et Allan (3-3, 8e), les Italiens ont fait la différence en trois minutes. À chaque fois, Garbisi a été le détonateur. D'un superbe 50-22, l'ouvreur de Montpellier a permis à son équipe d'entrer dans les 22 mètres adverses. Plus puissant, le paquet d'avants a fait souffrir son adversaire. Van Jaarsveld a été averti (11e). Sur la pénaltouche suivante, Cannone a récompensé le travail collectif (10-3, 12e).

Trois minutes plus tard, Garbisi s'est montré opportuniste. Sur un lancer adverse trop long, le demi d'ouverture a pris l'intervalle, et a effacé son dernier adversaire d'un puissant raffut (17-3, 15e). Sans génie, la Nazionale a fait le plus dur, malgré le sursaut d'orgueil namibien.

Sur une inversion entreprise par Stevens, le très inspiré Swanepoel, d'une double sautée, a décalé en bout de ligne Mouton. L'ailier a résisté au retour de Monty Ioane pour marquer en coin (17-8, 21e). En fin de première période, de plus de 50 mètres, l'ouvreur a manqué l'occasion de réduire l'écart et de faire douter un peu plus l'Italie.

Capuozzo illumine le match pour offrir le bonus à l'Italie

Au retour des vestiaires, l'Italie a remis les choses dans l'ordre et a usé de sa supériorité physique. Après un bon maul, les Transalpins ont engagé le bras de fer avec des charges à proximité des rucks. Sur l'une d'entre elles, soutenu par ses équipiers, Lamb est allé dans l'en-but (24-8, 47e).

Dix minutes plus tard, à l'approche d'une heure de jeu fatale pour les Namibiens, Capuozzo a montré son talent au monde. Décalé en bout d'aile pour un de ses flankers, le Toulousain a navigué dans la défense adverse sur cinquante mètres. Sur un une-deux avec Ioane, l'ailier a plongé en coin pour valider le bonus offensif (31-8, 58e).

En fin de partie, Faiva, en puissance au terme d'une percée de Bruno, (38-8, 74e), Zuliani, au soutien d'un bel effort de Page-Relo (45-8, 79e), et Odogwu ont conclu le festival (52-8, 80e+2). Le 15 septembre prochain, la Namibie aura un grand défi devant elle : la Nouvelle-Zélande. Cinq jours plus tard, l'Italie sera aux prises avec l'Uruguay.