Le coup d'envoi de la 10ème Coupe du monde de l’histoire sera donné vendredi soir ! L’heure pour notre rédaction de se mouiller et de pronostiquer les trois principales rencontres (France-Nouvelle-Zélande, Angleterre-Argentine et Afrique du Sud-Écosse) de ce premier week-end. Et vous, qui voyez-vous s’imposer ?

Angleterre – Argentine C'est le choc de la poule D ! Au stade Vélodrome de Marseille, les Anglais vont défier les Argentins dans une rencontre qui promet une atmosphère tendue. Steve Borthwick a fait des choix forts : la titularisation d'Alex Mitchell à la mêlée, et de Tom Curry en troisième ligne qui fait son grand retour après sa blessure. Michaël Cheika de son côté, s'appuie sur son solide groupe qui a pris de l'expérience depuis plusieurs années. Après des derniers résultats très inquiétants, le XV de la Rose aura la pression sur ce premier match. Beaucoup les imaginent déjà s'incliner face aux Pumas. Des Argentins qui ont terminé à l'avant-dernière place mais qui ont battu l'Australie et ont échoué à un petit point des Sud-Africains avec un demi d'ouverture (Santiago Carreras) qui avait loupé neuf points au pied. Afrique du Sud – Écosse Ce premier week-end de Coupe du monde décidément nous gâte ! Encore un énorme match entre l'Afrique du Sud, tenante du titre, et l'Écosse, qui va devoir sortir une grande performance pour contrecarrer les plans des Sud-Af' ! Dimanche, à 17h45 à Marseille, le Vélodrome va une nouvelle fois vibrer. Les Écossais ont montré face aux Français qu'ils avaient les ressources nécessaires pour mettre en danger une nation forte, favorite pour soulever le trophée Webb Ellis. Mais en face d'eux se présentent l'Everest et les golgoths sud-africains, qui ont laminé les All Blacks lors du dernier match de préparation. Alors, folie ou raison ? Réponse samedi soir, mais il semble difficile de voir le XV du Chardon lever les bras au ciel au coup de sifflet final. France – Nouvelle-Zélande C'est le match que toute la planète rugby attend ! Vendredi, Bleus et Blacks vont lancer le coup d'envoi de la 10ème Coupe du monde de l'histoire. Entre les deux nations, cela sera le 8ème affrontement dans un Mondial. Contrairement aux éditions précédentes, les Français ne sont pas outsiders face aux Néo-Zélandais grâce au mandat de Fabien Galthié qui a remis le rugby français sur le devant de la scène. Attention tout de même aux hommes en noir qui restent sur une humiliation face aux Springboks et qui auront très envie de glacer l'ambiance du Stade de France. Pour ce choc, certains joueurs manquent à l'appel dans les deux camps : Jonathan Danty est ménagé, Cyril Baille n'est pas remis. Le pilier Tyrel Lomax (plaie au genou) et le trois-quarts centre Jordie Barrett (entorse genou) sont aussi forfaits. Alors c'est peut-être notre côté franchouillard, mais on voit bien les Bleus résister à la pression et s'imposer sur ce premier match pour lancer parfaitement leur compétition.