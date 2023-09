Alors qu'il devait révéler sa composition d'équipe seulement vendredi matin, le sélectionneur des Springboks a surpris tout son monde, et réalisé un crochet au calendrier dicté par World Rugby.

Pour son match d'ouverture face à l'Écosse, ce dimanche, à l'Orange Vélodrome, les champions du Monde auront une fière allure. Jacques Nienaber était plutôt pressé au moment d'annoncer son groupe de 23 éléments. "Ça met fin aux spéculations. Les joueurs sont au courant de toute façon, donc ça serait sorti d’une manière ou d’une autre. On a toujours été transparents là-dessus. En nous débarrassant de ça, on peut se concentrer sur la préparation du match contre l’Écosse."

Après sa retentissante victoire face aux All Blacks (7-35), il a décidé de réaliser quatre changements. Canan Moodie, impressionnant lors de cette dernière rencontre de préparation, n'a pas pu être inscrit parmi les 23 joueurs. Il souffre d'une cuisse. Jean Kleyn, présent sur le banc lors de cette mémorable victoire, a également été contraint de renoncer. Il est touché à un genou.

Nienaber revient à un banc en 6-2

Pour affronter le XV du chardon, les Springboks auront une nouvelle paire de centres par rapport à celle qui a débuté face à la Nouvelle-Zélande : Kriel et De Allende prennent la place de Moodie et Esterhuizen. À l'aile, d'une manière assez logique, Kolbe sera titulaire à la place de Mapimpi. Pour Faf de Klerk, cette ouverture de coupe du Monde sera spéciale. Il fêtera sa 50e sélection avec le maillot vert et or. "Faf est un membre clé de notre équipe depuis quelques années et nous sommes donc ravis pour lui, a salué Nienaber. Inutile de dire que nous sommes tous déterminés à faire en sorte que ce soit un moment mémorable pour lui."

Devant, au centre de la troisième ligne, Wiese a été préféré au vétéran Duane Vermeulen. L'ex-Toulonnais a été placé sur le banc des remplaçants formé, d'une manière plus habituelle que le 7-1 face à la Nouvelle-Zélande, de six avants et de deux trois-quarts. "Nous sommes satisfaits de la profondeur de l'équipe, a poursuivi le sélectionneur. Nous avons travaillé avec la volonté de devenir plus complet au cours des derniers mois. Nous pensons que ce groupe de joueurs requiert le bon équilibre pour obtenir le résultat dont nous avons besoin contre l'Écosse."

Une nation dont il se méfie tout particulièrement. "L'Écosse est une équipe de qualité avec un paquet d'avants solide et des arrières habiles. Ils jouent avec beaucoup d'intensité, nous devrons être précis en attaque et en défense dimanche, car ils ont prouvé au cours des dernières saisons qu'ils pouvaient battre n'importe quelle équipe."