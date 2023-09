C’est 5 heures après le XV de France que le sélectionneur des Blacks Ian Foster a délivré une composition sans grande surprise, dans le but avoué de gâcher la fête des Bleus…

Si la rivalité entre la France et la Nouvelle-Zélande constitue une des plus historiques et marquantes de la Coupe du monde, nul doute que les Blacks ont l’intention d’en écrire une nouvelle page en leur faveur. C’est en effet invaincus en 31 matchs de poule depuis 1987 que les All Blacks se présenteront sur la pelouse de Saint-Denis vendredi soir, bien décidés à maintenir leur invincibilité à ce stade de la compétition. Dans cette optique, le sélectionneur Ian Foster a mobilisé son équipe-type, qui aura en outre la lourde mission de se révolter après la plus grande défaite de l’histoire de la Nouvelle-Zélande voilà 15 jours contre l’Afrique du Sud à Twickenham.

Pour ce faire ? Le boss des Kiwis a misé sur l’esprit de revanche de ses hommes, qu’il a reconduits dans la grande majorité. 11 des 15 titulaires alignés la semaine dernière à Twickenham ont en effet été reconduits. Principale victime, le talonneur historique Dane Coles a payé le prix de 5 ballons perdus en touche en sortant du groupe, tandis que le flanker Luke Jacobson prendra place sur le banc. Le pilier Tyrel Lomax (plaie au genou) et le trois-quarts centre Jordie Barrett (entorse genou) sortent quant à eux sur blessure.

Scott Barrett sera bien de la partie

Pour les remplacer ? Au talonnage, Foster misera sur l’expérience et la précision en conquête du joueur des Crusaders Codie Taylor, tandis qu’en troisième ligne, c’est le combattant Dalton Papali’i qui a été titularisé plutôt que Va’ai ou Jacobson, qui prendront place sur le banc. Au centre, pour pallier le forfait de Jordie Barrett, c’est le rugueux Anton Lienert-Brown qui retrouvera sa place pour répondre au défi physique des porteurs de balle français. Le futur Toulousain Nepo Laulala sera quant à lui titularisé au poste si crucial de pilier droit.

Pour le reste, c’est avec une formation d’un grand classicisme que les Blacks s’avanceront à Saint-Denis, avec le désormais traditionnel duo 10-15 Richie Mo’unga/Beauden Barrett, le serial marqueur Will Jordan sur une aile, le vétéran Aaron Smith à la mêlée… Et bien sûr, en l’absence de Retallick (genou) une deuxième ligne composée de Sam Whitelock et Scott Barrett, tout heureux de pouvoir profiter de la fête après avoir été blanchi par la commission de discipline pour son carton rouge reçu contre les Springboks.

Le XV de départ des All Blacks : 15. B. Barrett ; 14. Jordan, 13. Ioane, 12. Lienert-Brown, 11. Telea ; 10. Mo'unga, 9. Smith ; 7. Cane (cap.), 8. Savea, 6. Papali'i ; 5. S. Barrett, 4. S. Whitelock ; 3. Laulala, 2. Taylor, 1. De Groot.

Remplaçants : 16. Taukei'aho, 17. Tu'ungafasi, 18. Newell, 19. Vaa'i, 20. Jacobson, 21. Christie, 22. Havili, 23. Clarke.