Si le deuxième ligne Cameron Woki a avoué que les Bleus "ne veulent pas décevoir" pour ce match d’ouverture, le groupe tricolore semble mentalement armé pour ne pas reproduire les erreurs du passé, dont il veut tenir compte tout en conservant son insouciance.

C’est le grand jeu qui prélude à toute grande rencontre internationale : chercher à faire peser la pression du résultat sur les épaules de l’adversaire. Le sélectionneur des All Blacks a ainsi dégainé le premier mercredi, avançant que "le match d’ouverture est toujours important pour une nation hôte mais pas essentiel" et que "l’objectif dans les matchs de poule demeure de se qualifier pour les quarts avant de monter en puissance".

Manière d’expliquer que la victoire était autrement plus importante pour les Bleus que pour ses hommes, ce que les Bleus n’ont d’ailleurs pas réfuté. "C’est un événement extraordinaire pour nous, notre staff, nos supporters, ils vont nous amener à nous surpasser, expliquait le deuxième ligne Cameron Woki. On veut profiter de notre bonne préparation et nous lancer. Demain, l’important restera notre performance collective, on ne veut pas se concentrer sur ce qu’il y a autour. On ressent l’engouement autour de nous, on est soutenus et accompagnés, on ne veut pas décevoir nos familles et public français."

Mais cette volonté de ne pas décevoir peut-elle conduire les Bleus à déjouer ? C’est précisément l’écueil sur lequel l’équipe de France de 2007 avait buté face aux Argentins. Et même si le contexte dans lequel le XV de France a préparé cette Coupe du monde fut radicalement différent de celui d’il y a 16 ans, la crainte demeure, que le capitaine d’alors Raphaël Ibanez a cherché à exorciser. "Je ne suis pas certain qu’on puisse mesurer l’incidence des matchs passés, pointait le manager du XV de France. Ce sont des sujets qui ont été brièvement étudiés avec l’ensemble du groupe. La conclusion a été qu’il n’y a pas de leçon à en retenir, l’histoire est à écrire pour cette génération. En 2007, il y a eu un épisode lors de ce match d’ouverture, qui reste paradoxalement un bon moment puisqu’il nous a permis de réagir et d’aller chercher une victoire face aux All Blacks. Chaque compétition à son histoire, tout ce que nous avons mis sur la table n’aura pas d’incidence sur le match de demain. Ce qui compte, c’est bien s’engager dans cette compétition."

"On arrive à ne pas trop se prendre la tête"

Un discours qui faisait évidemment résonance à celui tenu par Antoine Dupont la veille, qui expliquait vouloir tenir compte du passé sans toutefois s’y focaliser. "On a beaucoup échangé avec Raphaël au départ de mon capitanat, on a eu des échanges réguliers, même s’ils n’étaient jamais formels. Depuis, beaucoup moins, parce qu’il me semble qu’on a un collectif qui fonctionne bien comme ça. Je me sens bien épaulé et accompagné dans ce rôle de capitaine par les leaders que ce soit Gaël, Charles ou Julien qui sont des joueurs d’expérience et qui sont là à mes côtés. Cela permet à tout le groupe d’avancer. Il faut que l’on reste dans ce qu’on fait depuis quatre ans, tout en étant très ambitieux. On arrive à ne pas trop se prendre la tête. C’est plus facile à dire qu’à faire de garder ce fonctionnement, il y a une compétition qui arrive est un engouement qui est très grand. Il faut que l’on arrive à prendre que les énergies positives de cette pression et que ça nous porte en s’appuyant sur notre public, sur la confiance que l’on a créée entre nous depuis ces dernières années." Y a plus qu’à...