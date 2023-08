Présenté par les All Blacks comme "un artiste underground de Paris", l'artiste français "Fey the Wolf" a réalisé le maillot de la Nouvelle-Zélande pour le Mondial. Un rêve pour celui, toujours de noir vêtu, qui a découvert les All Blacks un fameux 31 octobre 1999...

Comment avez-vous obtenu la conception du maillot de la Nouvelle-Zélande ?

En 2021, Adidas m’a contacté pour savoir si j’avais déjà créé un maillot. À l’époque, j’avais déjà fait des collaborations pour des vêtements avec mes designs, mais jamais dans le monde du sport. Par curiosité, j’ai demandé pour quelle équipe était le maillot. On m’a répondu les All Blacks. J'ai dit "Les All Blacks du rugby?" ! J’ai halluciné, j’étais surexcité !

Quel était votre lien avec le rugby avant de réaliser ce maillot ?

Je suis un fan de sport en général. Mais j’ai eu un premier contact avec les All Black dès 1999, lors de la demi-finale de la Coupe du monde contre la France. J’avais dix ans. C’était la première fois que je les voyais à la télévision. Mon père regardait le match et ils m’ont impressionné. Je me demandais pourquoi ils faisaient une danse guerrière avant le match. Quand on est enfant, ça marque ! Au fil des années, j’ai continué à suivre la rivalité entre la France et la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks sont quand même l’équipe la plus crainte du rugby mondial !

Avez-vous un All Black qui vous a marqué ?

Ah, Jonah Lomu ! C’est ma génération… Il était très impressionnant. Dans la nouvelle génération, j’aime bien Aaron Smith, Ardie Savea, Rieko Ioane, Sam Cane et les frères Barrett. Il y a pas mal de joueurs que j’apprécie dans cette génération.



Comment faire pour s’imprégner des cultures Maori et All Blacks en vue de la conception des maillots ?

Au niveau de la culture, je m’y connaissais un peu. J’ai aussi parcouru les anciens maillots en regardant comment ils avaient changé, comment la fougère avait évolué. C’est pour ça que j’ai voulu changer la fougère. Celle qui est sur le maillot, c’est une espèce de fougère française, l’osmonde royale, vu que la Coupe du monde est en France. J’ai pu faire un mélange avec celle néo-zélandaise, et ça a tout de suite marché. Je suis parti sur quelque chose d’organique car c’est ce qui est venu naturellement.

Avez-vous pu échanger avec les joueurs ?

En 2021, ils sont venus en France pour affronter les Bleus et je devais les rencontrer. Malheureusement, c’était en période Covid-19 donc je n’ai pas pu… J’ai fait plusieurs appels avec eux. J’ai échangé avec Sam Cane, Sam Whitelock, Aaron Smith et Ardie Savea. J’ai eu droit à la fin de génération on va dire. Les Cane, Whitelock, Smith, je les vois comme des super-héros !

Fey the Wolf (à droite) aux côtés, notamment, de Dan Carter. Adidas

Avez-vous été impressionnés d’être au téléphone avec eux ?

Pour moi, ce sont des légendes du sport ! Les All Blacks, ce sont un peu comme des Cristiano Ronaldo au foot, ils dépassent le statut de leur discipline. Ils sont reconnus pour ce qu’ils apportent au sport.

Vous avez fini par les rencontrer cet été...

Oui, quand je suis allé en Nouvelle-Zélande pour la présentation du maillot. Là, j’ai vraiment pu parler avec eux. D’avoir pu échanger avec eux et qu’ils me posent des questions sur le design du maillot, c’était très impressionnant. Ma première interview, on va dire que c’était avec eux dans les loges de la cérémonie de la présentation et c’était impressionnant car, physiquement, ce sont des monstres (rires) ! Même Aaron Smith, qui est plus petit que moi, il est beaucoup plus large que moi ! Ils m’ont interrogé sur la façon de faire le maillot, le design…

Quels retours avez-vous eus sur le maillot quand vous vous êtes rendu en Nouvelle-Zélande ?

J’avais eu des retours des joueurs avant, ils m’avaient dit qu’ils appréciaient le maillot. Après, quand je suis allé sur place, faire la présentation du maillot, les Néo-Zélandais ont aussi bien reçu le maillot, avec toute l’histoire autour que je leur ai présentée. Déjà, les gens ont été très étonnés de me voir faire la fougère en vrai. Ils m’ont tous demandé de leur en faire une, j’étais très étonné. J’ai vraiment apprécié ce moment-là.

Vous parlez d'une histoire autour du maillot. Habituellement, celui des All Blacks est assez traditionnel, il est noir et uni. Vous vouliez faire bouger les lignes ?

J’avais envie de faire quelque chose que les Néo-Zélandais n’avaient jamais vu, mais sans dénaturer leur maillot. Alors, j’ai pensé à recréer la fougère que tout le monde connaît. Dès que j’ai eu l’idée, je me suis filmé et je l’ai envoyé à Adidas. Ils ont adoré, ils ont trouvé ça “hypnotisant” comme ils m’ont dit. Cela a commencé comme cela ! Il y a une version disponible pour les supporters. Et sur celle faite pour les joueurs, il y a quatorze fougères dessinées dessus. Avec celle du logo, sur la poitrine, cela symbolise les quinze joueurs d’une équipe. Je ne voulais pas bouger du noir mais je savais qu’avec cette fougère en une ligne cela ferait un maillot différent.

France ou Nouvelle-Zélande ? Joker

Combien de temps dure la conception d’un maillot ?

Il s’est passé entre six mois et un an. Il y a plusieurs essais, il y a des allers-retours d’appels et de travail sur le maillot, pour la partie artistique. Il y a aussi la partie technique avec le choix de la matière du maillot. Là, c’est environ deux ans.

Est-ce que concevoir un maillot cela vous a plu et vous espérez en refaire d’autres à l’avenir, peut-être, aussi, dans un autre sport que le rugby ?

Cela m’a plu. Je suis très fan de la couleur noire, c’est peut-être pour cela que l’on a pensé à moi pour faire ce maillot. Je m’habille toujours en noir (il porte d’ailleurs un teeshirt et un bonnet noir lors notre entretien, n.d.l.r), tout mon fond de commerce est de cette couleur. Si je suis amené à faire un autre maillot, cela serait aussi du noir, mais il faudrait une équipe symbolique, comme les All Blacks. Je pense que nos histoires se sont très bien croisées. Je ne veux pas faire un maillot pour en faire un.

Le match d’ouverture opposera la France et la Nouvelle-Zélande. Que préférez-vous : la France qui gagne, ou la Nouvelle-Zélande avec votre maillot ?

C’est le problème, on ne fait que me poser cette question et à chaque fois je fuis. Allez, bonne journée (il fait mine de partir, en riant). On va dire que je serai gagnant dans les deux cas. C’est dur parce que je suis français, donc j’ai envie que la France gagne, mais j’ai aussi envie que la Nouvelle-Zélande gagne. Je vais dire joker. Je serai d’ailleurs présent à ce match. Ça va être quelque chose de les voir faire le haka et de jouer ce gros match contre la France avec ce maillot…