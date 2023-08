En ayant commis une faute aussi violente qu'idiote, Scott Barrett a malgré lui mis la lumière sur un contexte néo-zélandais pas si favorable, après une humiliante défaite face aux Boks.

Sonnée et humiliée. La Nouvelle-Zélande a été copieusement dominée par l'Afrique du Sud (7-35) pour concéder sa plus large défaite de son histoire. Mais au-delà de cette défaite embarrassante à moins de deux semaines de l'ouverture du Mondial, les All Blacks ont surtout déraillé sur le terrain de la discipline. Scott Barrett a notamment concédé deux cartons jaunes, dont un pour une faute stupide.

Au bord d'un ruck, le flanker néo-zélandais s'est élancé pour charger à l'épaule Malcolm Marx. Le talonneur sud-africain ne présentait aucun danger pour la sortie de balle des Blacks et n'avait aucune incidence sur le ruck. Par cet acte incompréhensible, Scott Barrett est convoqué ce lundi en commission de discipline et risque de manquer la première rencontre face au XV de France.

Avec Vincent Franco, Simon Valzer, et Nicolas Augot. Réalisation de Baptiste Barbat. Musique : Buffalos - Zebros.