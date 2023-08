Jugé ce lundi par une commission de discipline indépendante, le deuxième ligne de la Nouvelle-Zélande Scott Barrett n'a pas été suspendu après son carton rouge reçu face à l'Afrique du Sud vendredi dernier. La sanction sur le match a été jugée suffisante et il pourra donc bel et bien participer au match d'ouverture de la Coupe du monde face au XV de France.

Soulagement pour la Nouvelle-Zélande, pas pour la France. Ce lundi, à l'issue d'une audition face à une commission de discipline indépendante, le deuxième ligne de la Nouvelle-Zélande Scott Barrett a appris qu'il ne serait pas suspendu pour le match d'ouverture de la Coupe du monde 2023 face aux Bleus. Expulsé du match contre l'Afrique du Sud - largement perdu par la Nouvelle-Zélande - vendredi, le joueur des Crusaders avait écopé de deux cartons jaunes, dont un pour un déblayage dangereux. Dans un communiqué publié par World Rugby, nous apprenons que "la Commission judiciaire indépendante a estimé que l'expulsion était une sanction suffisante dans ce cas, car le joueur avait été expulsé pour deux cartons jaunes et que le premier de ces cartons jaunes était pour une infraction suite à un avertissement d'équipe."

Le deuxième-ligne néo-zélandais Scott Barrett pourra participer à la rencontre d'ouverture du Mondial face à la France !



Les infos > https://t.co/jwVlTlDAJF pic.twitter.com/q7fmrxDfX4 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 28, 2023

Nouvelle décision forte après le cas Farrell

Une décision qui risque de faire parler, surtout qu'elle succède à l'affaire Owen Farrell. L'ouvreur anglais s'était retrouvé au centre d'une polémique après son expulsion face au pays de Galles. La décision de la commission indépendante de blanchir le joueur avait provoqué la colère de nombreux joueurs et supporters. World Rugby avait alors fait appel et Farrell a finalement été suspendu trois matchs. Pour en revenir au cas Barrett, le patron des arbitres de World Rugby Joël Jutge nous a confié ce lundi avant la décision que "le commissaire à la citation a eu 48 heures pour décider d'une possible citation du joueur. Si un joueur reçoit deux cartons jaunes pour des fautes techniques, il est rare de voir un joueur suspendu. Si par contre un jaune concerne du jeu déloyal (comme c'est le cas avec Scott Barrett, N.D.L.R.), le commissaire à la citation est libre de dire : "Pour moi, le jaune méritait un carton rouge" s'il a des images qui lui permettent d'être affirmatif. "

Difficile de savoir si la non-sanction décidée fera du bruit ou sera même contestée, mais Scott Barrett dispose en tout cas de 48 heures pour faire appel. Les All Blacks de Ian Foster sont de leur côté rassurés, alors qu'ils ont déjà perdu Tyrel Lomax et Ethan De Groot, tous les deux blessés face aux Boks.