Malgré la claque reçue le week-end dernier face à l'Afrique du Sud, les Néo-Zélandais par la voix de leur sélectionneur Ian Foster, restent sereins, à dix jours d'affronter le XV de France au Stade de France en ouverture de la Coupe du monde 2023.

Démodés ces Blacks, vraiment ? Depuis la défaite historique des hommes en noir face aux champions du monde sud-africains vendredi dernier à Twickenham (35-7), un léger doute a envahi la planète rugby au sujet de leur réel niveau. Méfiance, tout de même, à la réponse des "Néo-Zéd" au Stade de France, car les récents vainqueurs du Rugby Championship ne sont pas devenus minables en quatre semaines.

Dans les rangs néo-zélandais la confiance reste de mise, à l'image du sélectionneur Ian Foster, qui n'est pas apparu inquiet plus que mesure malgré le sombre match de ses hommes à Londres. "Nous ne paniquons pas à propos de ce résultat. Nous savions que nous allions être mis au défi. Certes, ce n'est pas le résultat que nous souhaitions mais je crois toujours au plan."

Vous l'imaginez bien, Ian Foster n'est pas allé plus loin concernant ce fameux plan, mais on serait curieux de savoir ce que les Blacks préparent en coulisses pour le match le plus attendu depuis quatre ans. "Cette rencontre, nous en avions besoin. Nous veillerons à bien l'utiliser dans quinze jours", a-t-il encore annoncé.

Diminués mais revanchards

Face aux Boks, les Blacks ont été pénalisés à 14 reprises, passant la majeure partie de la première mi-temps à défendre dans leur camp face aux assauts des Sud-Africains. "À bien des égards, c'était la tempête parfaite. Nous avions sept joueurs qui n'avaient pas joué depuis quatre semaines. Ils avaient besoin de ce match. Nous étions un peu rouillés et franchement, l'Afrique du Sud a été remarquable en nous mettant sous pression dans les zones qu'elle voulait."

Aussi, les triples champions du monde (1987, 2011, 2015) pourraient arriver à Saint-Denis diminués après le combat face aux Boks, notamment en première ligne où l'absence de George Bower, gravement blessé au genou avec les Crusaders et forfait pour la compétition, avait déjà affaibli la sélection à la fougère. À Twickenham, c'est Ethan De Groot qui s'est plaint de son genou et a quitté ses coéquipiers après avoir serré les dents pendant vingt minutes.

S'il devrait tenir sa place d'après les médias néo-zélandais, l'inquiétude est plus forte en revanche pour Turel Lomax, son compère à droite, qui pourrait lui manquer le match d'ouverture à cause d'une profonde entaille au genou (30 points de suture quand même !).

Enfin, quid de Brodie Retallick et Shannon Frizell, absents pour le dernier match de préparation et peut-être trop justes pour le 8 septembre ? La seule bonne nouvelle pour Ian Foster en ce début de semaine concerne Scott Barrett, qui n'a pas été suspendu par la commission de discipline indépendante malgré un carton rouge reçu à Twickeham. "Nous sommes confiants, cela n'en avait pas l'air face à l'Afrique du Sud, et je sais que nous avons reçu une bonne fessée, mais nous ne nous en cachons pas."