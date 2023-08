Dimanche soir, le XV de France s'est imposé, sans trembler, face aux Australiens. Retour en images sur le doublé de Damian Penaud, l'essai de Gabin Villière après plus d'un an ou encore la puissance de Jonathan Danty.

Après avoir battu l'Écosse à Saint-Étienne (30-27) et les Fidji à Nantes (34-17), les Bleus terminent leur préparation sur une victoire contre l'Australie (41-17). Avec une équipe type, il n'aura fallu qu'une petite heure aux hommes de Fabien Galthié pour plier la rencontre, grâce à trois essais en l'espace d'un quart d'heure.

Danty prend les devants

Sur l'une des premières actions du match, Jonathan Danty semble se tenir la mâchoire. Dans les actions qui suivent, le trois-quart centre se montre rassurant à ce sujet, il va même très bien. Pour preuve, le joueur va inscrire un essai tout en puissance après une touche à cinq mètres de l'en-but australien.

Cette dernière est rapidement captée par Flament qui libère pour Dupont. Celui-ci a juste à la donner à Danty qui se charge du reste. Le puissant joueur du Stade rochelais arrive lancé et enfonce avec lui deux défenseurs wallabies qui ne peuvent rien faire.

Quelques minutes plus tard, l'Australie parvient tout de même à franchir la ligne d'en-but des Bleus, par l'intermédiaire de Mark Nawaqanitawase qui inscrit le premier d'essai des siens en coin. S'ensuivront trois pénalités réussies par Thomas Ramos, ce qui permet aux Français de mener à la mi-temps (16-5).

Penaud, comme une évidence

Cela devient une habitude que l'on veut garder, Damian Penaud marque encore. Le futur joueur de l'UBB a inscrit ses 28 et 29ème essais sous le maillot du XV de France. Il n'est plus qu'à une longueur d'égaler Philippe Sella (30) et se rapproche ainsi du record de Serge Blanco (38).

Si le premier paraît simple pour lui, Penaud nous montre en une action qu'il est capable d'en inscrire d'autres bien plus difficiles. Lancé par Gaël Fickou sur la ligne médiane, il va éliminer ses vis-à-vis d'un superbe coup de pied par-dessus avant de s'en aller inscrire un doublé.

Villière en pleine confiance

Bousculé pour son retour lors du match face à l'Écosse, Gabin Villière s'est montré davantage entreprenant sur ses prises de balles avec trois franchissements et un défenseur battu. À la 64ème minute, l'ailier de Toulon s'est vu récompensé d'un essai après une superbe passe au pied de Matthieu Jalibert.

Seul petit bémol de la deuxième mi-temps, les Wallabies sont parvenus à inscrire deux essais par l'intermédiaire de Fraser McCreight et Suliasi Vunivalu. L'ailier de 27 ans, qui disputait son troisième match avec la sélection, a remporté un duel dans les airs face à Melvyn Jaminet.

À l'issue de la rencontre plusieurs adversaires, coéquipiers en club, ont pu se retrouver et discuter entre eux, à l'image du Toulousain Richie Arnold entouré de Julien Marchand, Antoine Dupont, Dorian Aldegheri et Thibaud Flament.

Après cette belle performance, les joueurs et le staff du XV de France peuvent désormais se tourner vers la Coupe du monde et le match d'ouverture contre les All Blacks, le 8 septembre au Stade de France.