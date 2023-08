Les Bleus engrangent de la confiance ! À Nantes, les joueurs de Fabien Galthié se sont imposés face aux Fidji sur le score de 34 à 17. Dans une rencontre qu'ils ont bien maîtrisée, les Français ont inscrit trois essais. Peato Mauvaka, Uini Atonio et Sekou Macalou ont tous franchi la ligne. À noter qu'aucun joueur tricolore n'a été touché durant cette partie.

Ce samedi 19 août, à moins de trois semaines de débuter sa Coupe du monde au Stade de France face aux Néo-Zélandais, le XV de France poursuivait sa préparation à l'occasion d'un Test-match l'opposant aux îles Fidji. C'est à Nantes, sur la mythique pelouse du stade de la Beaujoire, que les hommes de Fabien Galthié recevaient des joueurs du Pacifique invaincus depuis le début de l'été et larges vainqueurs du Japon il y a quinze jours. En somme, après une double confrontation en demi-teinte face à l'Écosse et quelques jours après avoir perdu Romain Ntamack, gravement blessé au genou, les Bleus devaient monter en puissance face à un adversaire rugueux. Surtout que, 36 heures plus tard, le sélectionneur tricolore annoncera sa liste des 33 joueurs retenus pour le Mondial.

Avec un XV de départ largement remanié par rapport à celui du week-end passé (seuls Jonathan Danty et Grégory Alldritt, promu capitaine pour l'occasion, ont été reconduits d'entrée), l'heure était donc de se montrer sous son meilleur jour auprès du staff. D'entrée de partie, après un magnifique Cibi fidjien entre les hymnes et le coup d'envoi, c'est ce que le XV de France s'est attaché à faire. Au bout de 10 minutes, les Bleus menaient d'ailleurs 9-0, grâce à l'indiscipline fidjienne, mais aussi l'impeccable pied de Melvyn Jaminet (6e, 7e, 10e). Une entame qui faisait partie du plan de bataille concocté par Fabien Galthié : "On a très bien négocié notre début de match en prenant les points. On a construit notre match puis on a été patients, on a construit notre jeu et on a su marquer", confirmait en fin de match Maxime Lucu, titularisé à la place d'Antoine Dupont, laissé au repos ce samedi.

Le coup de génie de Sekou Macalou

C'est effectivement à la demi-heure de jeu, en faisant preuve de patience, que la France est parvenue à faire sauter le verrou océanien. Après un festival de Louis Bielle-Biarrey sur son aile droite, Peato Mauvaka, talon titulaire face aux Fidji, a aplati un ballon dans l'en-but adverse pour la sixième fois sous la bannière bleu-blanc-rouge (16-3, 30e). Si, en force, les Fidjiens marquaient également un essai (16-10, 33e), sur une de leurs seules incursions dans le camp tricolore, les Bleus donnaient tout pour recréer un bel écart avant la pause. A la suite d'une touche de Mauvaka dans les 22 mètres adverses, Florian Verhaeghe captait le ballon dans les airs puis un porté se formait. Rapidement Grégory Alldritt s'en détachait et, un temps de jeu plus tard, Uini Atonio, en force, passait la ligne (21-10, 40e). En fin de premier acte, le XV de France, solide et sérieux, menait donc largement.

