Grâce à son doublé face à l'Australie, Damian Penaud se rapproche de Philippe Sella au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire du XV de France. Le record de Serge Blanco est dans le viseur du sérial marqueur des Bleus de Fabien Galthié.

On n’arrête plus Damian Penaud. S’il peut parfois être coupable de quelques gourmandises, l’ancien ailier de Clermont est en revanche un marqueur en série redoutable. Une nouvelle fois contre l’Australie ce dimanche, le joueur de l'UBB a inscrit un doublé, le 8e de sa carrière avec le XV de France en 44 sélections. Avec cette double réalisation, il se rapproche de la légende Philippe Sella au nombre d’essais inscrits sous le maillot bleu (29 pour Penaud, 30 pour Sella). 29 essais en 44 sélections, un sacré ratio pour l'ailier toujours au bon endroit au bon moment. "Je ne crois pas qu’il soit obsédé par la ligne d’essai, expliquait Vincent Clerc au sujet du génial finisseur. Il aime bien sûr marquer, c’est évident pour un ailier mais ce n’est pas une fin en soi. Il n’hésite pas à faire la passe quand il faut, il est altruiste et c’est une bonne chose. Il est juste dans ses gestes et c’est ce qui fait aussi sa réussite".

Le record de Blanco dans le viseur

Face à l'Australie lors de la victoire des Bleus, l'ancien clermontois n'a pas tout le temps été juste, comme sur ce travers et cette mauvaise passe au pied en deuxième période. Il a aussi manqué de discernement en défense, à l'image du premier essai australien où, positionné loin de son aile, il a choisi de défendre sur le même joueur que Matthieu Jalibert, offrant ainsi un surnombre aux Wallabies. Mais comme c'est souvent le cas avec lui, Penaud a rectifié le tir et a encore illuminé le tableau d'affichage avec deux réalisations. D'abord en étant opportuniste à la réception d'une passe au pied d'Antoine Dupont, puis en gratifiant le public du Stade de France de sa spéciale (jeu au pied par dessus la défense) toujours très efficace.

En moins d'un an et deux rencontres face à l'Australie, Damian Penaud a marqué trois fois. On se souvient, bien sûr, de son essai salvateur en novembre 2022 dans les dernières minutes face à ces mêmes Wallabies. Avec 31 essais, Penaud est désormais 4e du classement honorifique de meilleur marqueur de l'histoire du XV de France, derrière Philippe Saint-André (32), Vincent Clerc (34) et Serge Blanco (38), toujours leader. Mais pour combien de temps ?

La France retrouvera la Nouvelle-Zélande le 8 septembre prochain pour le match d'ouverture de la Coupe du monde.