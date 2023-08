Face à l’Australie, l’équipe de France a parfaitement conclu sa préparation avec une troisième victoire en quatre matchs. Une nouvelle fois titulaire au centre de l’attaque, Jonathan Danty a fait parler toute sa puissance, et arrivera en grande forme pour le début du Mondial.

Une légère inquiétude pour commencer, avant une nouvelle partition de haute volée. Jonathan Danty, titulaire pour la troisième fois en quatre matchs de préparation a inquiété bon nombre de supporters en se touchant rapidement la mâchoire en début de rencontre. Plus de peur que de mal pour le centre du XV de France, qui a ensuite montré toute sa palette de joueur de rugby lors du succès prometteur de l'équipe de France face à l'Australie (41-17).

Dès la sixième minute de jeu, le Rochelais s'est illustré dans son style caractéristique : tout en puissance, il renversait le pauvre Carter Gordon et gagnait la ligne d’avantage. Sa capacité à libérer proprement son ballon permettait à Antoine Dupont de dynamiser le jeu d'attaque tricolore et deux temps de jeu plus tard, les Bleus entraient pour la première fois dans les 22 mètres. Suffisant pour bien lancer son match, d'autant que le centre allait vite être à nouveau sollicité. Dans la continuité de l'action et après une faute australienne, c'est lui qui était utilisé en premier attaquant suite à une bonne touche française. Bis repetita, le demi d'ouverture des Wallabies était visé. Un jeu direct pour les Bleus, pour un résultat efficace : le numéro 10 australien se retrouvait sur les fesses, et Danty permettait aux Bleus, de mener, déjà, dans cette dernière rencontre de préparation.

Si précieux dans le jeu des Bleus

Comme face aux Fidji où il était monté clairement en puissance, Jonathan Danty a encore une fois élevé son niveau de jeu. Sa complémentarité avec Gaël Fickou n'est plus à prouver, mais c'est lui qui a plus tiré son épingle du jeu. Alors les mauvaises langues ou les plus exigeants jugeront la sélection de Fabien Galthié trop prévisible dans son schéma offensif (comprenez, Jonathan Danty en premier attaquant, dans la zone du 10). Il faut avouer que cette recette fonctionne, et qu'avec le Rochelais, le cadre est parfaitement respecté. Danty a gagné tous ses duels face aux Wallabies, à l'image de sa charge à la 55e qui amène le premier essai de Damian Penaud (auteur d'un doublé, son 29e essai en 44 sélections à seulement neuf essais du record ultime de Serge Blanco).

Pour nuancer quelque peu la belle performance du Rochelais, on pourrait mettre en avant son obstruction en première période, évitable, et qui redonne une bonne munition à l'Australie (et donne lieu à leur premier essai). Mais à part ça, franchement, l'ancien joueur du Stade français a été plus que rassurant, se permettant même en début de seconde période de prendre les extérieurs, bien servi par Matthieu Jalibert, auteur lui aussi d'un bon match malgré les fortes attentes. Bref, avant de retrouver les Blacks au Stade de France le 8 septembre, Danty n'a jamais semblé aussi près de son meilleur niveau. On se souvient de son grand match face aux hommes en noir en 2021 lors du succès historique des Bleus. On a encore en mémoire le Danty du grand chelem 2022. Celui de cette fin d'été 2023 n'a pas beaucoup changé. Et au fond, c'est tout ce qui compte !