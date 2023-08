Dans une rencontre qui a mis du temps à se débrider, le demi d’ouverture Matthieu Jalibert a souvent joué juste. Quant à Jonathan Danty, il a survolé la rencontre, tant en attaque qu’en défense.

15. Thomas Ramos 6/10

Le Toulousain continue globalement d’assurer et de rassurer. À l’exception d’une pénalité en bonne position qui a tapé le poteau, de quelques imprécisions et d’une lutte aérienne perdue sur ses 5 mètres (62e), l’arrière a encore été d’une précision et d’une efficacité précieuses, comme en attestent ses 16 points au pied. Son intelligence de jeu et sa qualité technique, au pied comme à la main, sont deux atouts de taille pour ce XV de France. Remplacé par Melvyn Jaminet qui a été peu inspiré dans le jeu mais qui a claqué deux coups de pied lointains.

14. Damian Penaud 7,5/10

Et à la fin, c’est Penaud qui marque. L’ailier a inscrit ses 28e et 29e essais en Bleu à la réception d’une belle passe au pied d’Antoine Dupont (56e) puis sur un numéro de jeu au pied à suivre dont il a le secret (74e). Pour le reste, si son placement défensif a encore pu être sujet à caution, comme sur le premier essai australien, il a été actif dans le jeu courant (deux franchissements, cinq défenseurs battus), prêt à profiter de la moindre occasion en attaque.

13. Gaël Fickou 6/10

Peu vu en première période, le centre est monté en régime par la suite. On l’a vu enfin plus entreprenant balle en main même s’il a pu avoir du déchet comme sur cet en-avant (44e) ou sur cette charge en solitaire (69e). Une copie plutôt rassurante du Racingman après sa prestation mitigée face à l’Ecosse.

12. Jonathan Danty 8/10

On a retrouvé le Danty percutant du grand chelem 2022. Le centre a d’entrée donné le ton avec une bonne première charge (6e) puis un essai en position de premier attaquant où sa puissance est indispensable (7e). Il a régulièrement avancé à l’impact et a fait preuve de dynamisme dans ses interventions, à l’image d'une charge au centre (55e). Dans le jeu au sol, il reste une menace sérieuse pour les adversaires.

11. Gabin Villière 6/10

C’est bon pour la confiance. Après une montée en régime sur le premier quart d’heure, notamment sur le plan défensif, l’ailier a affiché une belle forme. Sur chacun de ses ballons, il a été intéressant avec un franchissement, trois défenseurs battus et un essai encourageant à la réception d’un bon jeu au pied de Matthieu Jalibert (56e).

10. Matthieu Jalibert 7/10

L’ouvreur était attendu au tournant, il a répondu de fort belle manière. Il a été tranchant balle en main, à l’image de cette course en solitaire (53e), et précis dans son jeu au pied, comme sur cette passe au pied pour Gabin Villière (56e). Dans l’alternance, il a été intéressant. À son discrédit, on notera trois plaquages manqués pour sept réussis, sans que cela ne porte préjudice à l’équipe.

9. Antoine Dupont 6,5/10

Qu’importe le scénario, il arrive à se rendre décisif. Après un premier acte assez neutre où le désordre ne lui a pas permis de s'illustrer, le Toulousain a pris ses responsabilités en jouant notamment vite une pénalité (53e) et en offrant sur un plateau un essai à Damian Penaud (56e). Le plus important dans tout ça : il a quitté la pelouse en pleines possessions de ses moyens, remplacé par Baptiste Couilloud à l’heure de jeu.

8. Grégory Alldritt 6,5/10

Égale à lui-même, il a joué juste. Il a su faire jouer autour de lui. Un défenseur battu et un « off-load » en première période. Toujours présent dans les soutiens. Aucun déchet dans son jeu. Il a été remplacé par Paul Boudehent (65e)

7. Charles Ollivon 6/10

Un match propre pour le vice-capitaine. À l’exception d’une pénalité concédée et d’un départ dans le fermé derrière un ruck un peu hasardeux, il n’a pas commis de faute. Il a beaucoup défendu avec beaucoup de justesse. Dix plaquages pour un seul raté.

6. François Cros 6/10

Toujours aussi précieux en défense, il a terminé la rencontre avec la bagatelle de 17 plaquages réussis. Certes, il en a raté trois mais sans conséquence. Il a beaucoup communiqué avec ses partenaires et colmaté quelques brèches. Il a également été efficace sous les renvois. Un match rassurant pour celui qui a été blessé au milieu de la préparation.

5. Paul Willemse 5/10

Plutôt à son avantage dans les tâches obscures, il a souvent dominé ses duels dans les phases de combat au sol. Sa densité est toujours aussi précieuse. En revanche, il a été plutôt discret ballon en ballon, même s’il a touché cinq ballons, sans permettre réellement de jouer dans l’avancée. Il a été remplacé par Romain Taofifenua (48e).

4. Thibaud Flament 5/10

Il a été l’une des principales rampes de lancement en touche, mais s’est surtout contenté des tâches obscures. On attendait sans doute un peu plus de lui. Son remplaçant Cameron Woki, entré en jeu à la 48e minute s'est montré plus à son avantage. Il a volé un ballon précieux à l’alignement australien à cinq mètres de la ligne d’essai française dès son entrée en jeu (51e). Et dans une fin de rencontre décousue a souvent été un bon relais.

3. Uini Atonio 5/10

Il a parfois semblé manqué de rythme dans son déplacement. Il a également, comme toute la mêlée française, souffert face aux Wallaby. Il a d’ailleurs été sanctionné en fin de première période (42e). Il a également touché moins de ballons au milieu du terrain. Seulement deux. Mais a toujours cherché à faire jouer après contact. Il a été remplacé par Dorian Aldegheri (48e).

2. Julien Marchand 6/10

Il a débuté son match sur une bonne charge sur le premier vrai lancement français (3e). Sur sa lancée, il a eu une belle activité dans le jeu courant, grattant un ballon en début de seconde période (45e). Il a également sauvé son équipe d’un essai australien (38e) grâce à une bonne défense. A son débit, il y a eu une incompréhension avec son alignement en touche (18e) et a été sanctionné à deux reprises. Il a été remplacé par Peato Mauvaka (48e), très actif et précieux dans le jeu de transition.

1. Jean-Baptiste Gros 5,5/10

Une très belle activité défensive en première période. A la demi-heure de jeu, il était l’avant français ayant le plus plaqué (7), sans aucun déchet. Toutefois, comme toute la première ligne, il a parfois souffert en mêlée fermée. Il a d’ailleurs été sanctionné (34e). Il a été remplacé par Sébastien Taofifenua (48e), pris en défense sur l’essai australien de la 61e minute.

