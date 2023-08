L'ouvreur de La Rochelle Antoine Hastoy a fait le plein de confiance après sa titularisation face aux Fidji samedi dernier. Il se voit pleinement dans le match pour arborer le numéro 10 le 8 septembre prochain, face à la Nouvelle-Zélande.

C'est bien évidemment une des questions qui taraude les supporters français depuis la grave blessure et le forfait de Romain Ntamack : qui sera l'ouvreur titulaire des Bleus lors du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande ? Si un replacement Thomas Ramos pourrait être la (très) grosse côte, Fabien Galthié a plutôt confirmé que le duel pour le numéro 10 se jouerait entre Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy. « C'est leur destin, c'est leur moment à eux", avait lancé le manager du XV de France la semaine passée. Dans cette lutte pour l'ouverture, le Bordelais semble avoir une précieuse avance grâce à son vécu en bleu (vingt matchs sous les ordres de Galthié dont douze en tant que titulaire), d'autant plus lorsqu'on sait qu'il est pressenti pour débuter le match face à l'Australie dimanche, au sein d'une équipe remplie de cadres.

Mais Antoine Hastoy n'est pas en reste et il l'a fait savoir : "Je ne pense pas que l’un est en avance sur l’autre, mais peut-être que je me trompe, lançait le Rochelais mardi. Nous nous entendons bien tous les deux, nous n'allons pas nous mettre de bâton dans les roues. Tous les deux, nous avons envie de ça." Ambitieux comme beaucoup dans ce groupe des 33 tricolores qui s'apprêtent à disputer la plus grande compétition du monde, Hastoy a des arguments en sa faveur. Titulaire face aux Fidji samedi dernier, il s'est dit satisfait de sa performance avec le numéro 10 dans le dos. "J'étais content d'avoir cette opportunité. Cela fait faisait deux ans que je n'avais plus été titulaire avec le XV de France (face à l'Australie le 17 juillet 2021, NDLR). Ça s'est plutôt bien passé, je me suis bien senti comme depuis le début de la préparation. J'ai quand même un peu d'expérience avec le groupe puisque j'ai fait plusieurs rassemblements même si je n'ai pas eu l'opportunité de jouer à chaque fois."

De plus en plus gestionnaire

L'expérience, c'est quelque chose que l'ouvreur du Stade rochelais chérit depuis un an, sous les ordres d'un certain Ronan O'Gara. Ce dernier n'hésitait pas d'ailleurs à encenser son protégé dimanche dernier, au micro de Canal +, en vantant des qualités de gestionnaire de plus en plus marquées dans son jeu. "Le French Flair n'a pas sa place dans les matchs de préparation. Dans ces rencontres-là, il faut rester très fort dans le basique et je trouve qu'il (Hastoy, NDLR) a progressé dans ce domaine, approfondissait le technicien irlandais. Il va avoir un grand rôle dans cette Coupe du monde car il est capable de gagner et de comprendre qu'un match international n'est pas un match de Top 14." Peut-être un peu chauvin, O'Gara affirmait par la même occasion qu'Hastoy devait être titulaire avec les Bleus face à la Nouvelle-Zélande.

"Ça fait un an que je travaille beaucoup avec Ronan sur ça (la gestion des matchs, NDLR), reconnaissait Hastoy. Notamment lors des rencontres de Champions Cup qui se rapprochent du niveau international. C'est quelque chose dans lequel je me sens de plus en plus à l'aise. Pour le reste, c'est Ronan qui fait ses déclarations... On verra la composition." Candidat plus que sérieux pour le numéro 10, Hastoy a officieusement affirmé sa place dans le groupe des 33 après la blessure du malheureux Romain Ntamack. Pourtant, l'ancien Palois l'assure : "Non, ça ne m'a pas libéré. Je suis triste pour Romain car je sais les efforts qu'il faut faire pour participer à ce genre d'événements mais en même temps, cela me donne une opportunité donc il faut que je la saisisse à fond." Le match pour le numéro 10 ne fait que commencer.