Au lendemain de l’annonce du groupe des 33 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde, l’équipe de France était de retour à l’entraînement ce mardi à Capbreton. Jalibert était associé à Antoine Dupont à la charnière.

Au lendemain de l’annonce des 33 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde, l’équipe de France était de retour à l’entraînement ce mardi à Capbreton pour préparer le dernier match face à l’Australie ce dimanche au Stade de France (17h45). Ce dernier test avant le début de la compétition devrait permettre à Fabien Galthié de voir à l’œuvre son équipe type avant le rendez-vous tant attendu face à la Nouvelle-Zélande en ouverture du Mondial le 8 septembre.

Alldritt et Danty vers un 3e match ?

Les cadres avaient donc enfilé les chasubles bleues ce mardi. Le demi d’ouverture de l’Union Bordeaux-Bègles, Matthieu Jalibert avait le numéro dix dans le dos, répétant ses gammes en compagnie du capitaine Antoine Dupont face aux espoirs de Dax et de Biarritz. Gabin Villiere se trouvait sur une aile alors que le choix du pilier droit ne paraissait pas définitif puisque Uini Atonio et Dorian Aldegheri ont beaucoup alterné pendant toute la séance. En première ligne, Sebastien Taofifenua (2 sélections) pourtant non retenu dans le groupe des 33, devrait bel et bien affronter les Wallabies ce dimanche avant de retrouver son club. Il devrait débuter sur le banc des remplaçants. Néanmoins, il était encore difficile de connaître l’ensemble des finisseurs même si Mauvaka, Woki, Couilloud et Bielle-Biarrey devraient fouler la pelouse du Stade de France. À noter aussi que Bastien Chalureau et Yoan Tanga étaient les seuls joueurs du groupe élargi des 42 à ne pas avoir participé à la séance.

La compo probable des Bleus :

15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Villière ; 10. Jalibert, 9. Dupont ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Atonio ou Aldegheri, 2. Marchand, 1. Gros.

