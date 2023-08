Auteur d’une prestation magistrale samedi, alors qu’il était sous la menace d’un Bourgarit séduisant, Peato Mauvaka a même fini le match en troisième ligne, avec un brio évident.

À l’instar de Jonathan Danty au centre, décevant à Saint-Étienne une semaine auparavant, Peato Mauvaka était attendu au tournant à Nantes. Lui qui a joué un rôle considérable dans la deuxième partie du mandat de Fabien Galthié, érigé en finisseur idéal et toujours séduisant quand il a fallu compter sur son talent. Nul besoin de rappeler sa prestation XXL face aux All Blacks en novembre 2021, lorsqu’il fut propulsé titulaire après la blessure de Julien Marchand et qu’il s’est offert un doublé. Pourtant, sa position dans la hiérarchie des talonneurs français était fragilisée avant ce troisième match de préparation.

Les raisons ? D’abord son entrée décevante à Édimbourg début août, au même titre que tous les joueurs placés sur le banc ce jour-là. Après la chute de son équipe en deuxième mi-temps, Fabien Galthié avait ainsi regretté : "Nous avions des finisseurs, tout ce qu’il fallait pour tenir l’échange. Ça n’a pas été le cas." Mauvaka, comme Wardi, Willemse, Cretin ou Falatea, était forcément visé. L’autre chose, c’est que Pierre Bourgarit avait été excellent en Écosse puis reconduit sur la feuille de match pour la "revanche" à Geoffroy-Guichard, où son apport en cours de rencontre fut encore jugé positif. Assez pour doubler le Toulousain aux yeux du staff ? Ce serait excessif de le dire, mais le Calédonien avait la pression samedi. Et il fut tout simplement magistral. Son activité fut immense en première mi-temps, notamment sur le plan offensif, avec même un franchissement et deux "offloads". Récompensé par un essai à la demi-heure de jeu, il fut aussi précieux sur les fondamentaux du poste, avec en prime un grattage important en début de deuxième mi-temps.

Une autre corde à l’arc du staff

Mais, quand on évoque le poste de Mauvaka, de quoi parle-t-on ? Il sait absolument tout faire et possède une technique individuelle remarquable, en plus d’un pouvoir d’initiatives sans égal. C’est pourquoi le staff des Bleus a choisi de le faire glisser au centre de la troisième ligne à la sortie de Grégory Alldritt. Le résultat ? Il a encore fait preuve d’une aisance déconcertante, assurant la couverture du fond du terrain quand tout le monde l’avait déserté ou jouant vite une touche pour se faire la malle dans un petit côté. Mauvaka, roi de la Beaujoire, avec un intérêt multiple pour le sélectionneur. Celui d’avoir chatouillé l’esprit de compétition d’un mec hors normes mais aussi celui d’avoir clairement ajouté une corde à son arc… Le replacement stratégique de l’intéressé ? "C’était prémédité, répond Galthié. Avec ces matchs de préparation, on arrive parfois à faire ce que l’on avait prévu. Mais parfois, on est coincé. Faire jouer Peato en numéro 8, pour lisser le temps de jeu de "Greg" (Alldritt), c’était prévu et ça a bien fonctionné." C’est le moins qu’il puisse dire !

Pour autant, cela n’avait en réalité rien du coup de folie. Mauvaka a plusieurs fois dépanné à ce poste au Stade toulousain. Il était par exemple titulaire avec le 8 dans le dos lors d’un match à Pau en novembre 2020 et avait été… le meilleur joueur sur le terrain. Cette saison encore, pour son retour au jeu après une fracture d’un doigt, il avait débuté en troisième ligne contre Pau fin février (c’est lui qui avait sauté sur la première touche offensive du match !), avant de retrouver le groupe de l’équipe de France. Et, ces dernières semaines, il avait aussi travaillé à ce poste avec les Bleus. De quoi donner certaines idées pour les deux prochains mois…