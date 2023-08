Le XV de France a battu les Fidji pour son troisième match de préparation. Jonathan Danty, le centre rochelais, a réalisé une bonne prestation. S'il y avait quelques doutes concernant son niveau de jeu, le numéro 12 y a mis un terme.

Des doutes ? Quels doutes ? Jonathan Danty a rappelé face aux Fidji, lors de la victoire du XV de France à Nantes, qu'il restait un élément incontournable de la sélection dirigée par Fabien Galthié. Par sa faculté à peser sur les défenses en attaquant la ligne en premier attaquant, ou en se montrant intraitable en défense, l'ancien joueur du Stade français a mis les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t. Bref, vous l'aurez compris, Danty a fait du Danty. Et l'équipe de France en aura sacrément besoin pour réaliser une grande Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre).

Seul Bleu à enchaîner avec Alldritt

Sa présence parmi le XV titulaire pour ce troisième match de préparation avait pu en étonner certains. Avec Grégory Alldritt, qui était capitaine pour la première fois de sa carrière en équipe de France, Danty était le seul joueur français à enchaîner après la victoire étriquée face à l'Écosse. La titularisation du numéro 8 à la Beaujoire ? Pas vraiment une surprise pour une France dans l'obligation de s'imposer après une semaine difficile (victoire sans briller face aux Écossais, forfait de Romain Ntamack, blessure de Cyril Baille) et sans réel patron avec Antoine Dupont, Charles Ollivon ou encore Gaël Fickou ménagés. Celle de Jonathan Danty, en revanche, était plus intrigante, lorsqu'on sait que le Rochelais, qui a disputé 26 matchs en 2022-2023, a besoin d'être frais physiquement pour dominer ses adversaires.

A-t-il été challengé par le staff du XV de France, pas convaincu par sa dernière performance ? Nul ne le sait, mais force est de constater que le trois-quarts centre a bien reçu le message, et qu'il a réalisé une prestation très encourageante à moins de trois semaines d'affronter les All Blacks au Stade de France. "On savait que ce milieu de terrain aurait un match très particulier, a analysé Fabien Galthié en conférence de presse au sujet de la paire Danty - Vincent. Tout le monde connaît les Fidjiens. Les équipes du Top 14 ne sont pas les mêmes, que ces joueurs-là soient là ou non. Pour le milieu de terrain, le challenge était exceptionnel à relever. Défensivement, ils ont fait le job, dans l’activité et le replacement défensif aussi. Et offensivement, ils ont touché du doigt les points d’amélioration. Mais ces matchs-là permettent d’élever le niveau des joueurs. Et Jo (Danty) et Arthur avaient besoin de cette compétition pour qu’ils se rendent compte qu’ils étaient en capacité de « matcher ». Ils ont quand même affronté une paire de centre qui fait référence (Radradra- Masi). C’était donc un match intéressant".

Trois ballons grattés au sol

Face à des Fidjiens réputés rugueux, Danty était attendu physiquement. Dès son premier ballon, le Rochelais s'est montré à son avantage, dominant le contact, et ce n'est pas rien face aux hommes du Pacifique ! C'est surtout en défense qu'il a impressionné, avec des statistiques de haut niveau : quatorze plaquages réussis sur quatorze, trois ballons grattés au sol. Sa capacité à sortir son équipe de la pression en mettant les mains sur le ballon dans les rucks, fut plus que précieuse pour ce XV de France encore en rodage, et qui avait besoin de se rassurer.

Un bon match pour Danty, noté 7/10 sur votre site, résultat d'une prestation rassurante malgré deux pénalités concédées et une attitude sur le premier essai fidjien qui aurait pu être plus décisive. "C'est le genre de période (la préparation physique, N.D.L.R.) très importante pour moi, confiait-il début juillet à Monaco lors de la première semaine de stage. Je n'ai jamais fait de Coupe du monde mais, à chaque fois que j'ai réussi une grosse saison, c'est quand j'étais passé par une grosse préparation physique. Cela va me servir, j'espère, pour le Mondial et pour la suite." En sortant sa meilleure performance à deux jours de l'annonce de la liste des 33, le Rochelais a mis tout le monde d'accord. Il n'était pas "inquiété" cela va de soi, mais compter sur un Danty en forme ne peut qu'être appréciable pour les Bleus au sortir d'une semaine chargée d'émotions.