Peato Mauvaka ultra actif et polyvalent, Jonathan Danty qui multiplie les grattages, Melvyn Jaminet efficace au pied… Retrouvez les notes du match entre la France et les Fidji.

15 – Melvyn Jaminet 6,5/10

Il était attendu, il a répondu présent. Pour sa première apparition lors des matchs de préparation, l’arrière toulousain a été impeccable. Il a débuté son match par un bon jeu au pied à suivre (2e), fut rassurant sur toutes ses interventions et a même cherché à remonter quelques ballons. Même s’il fut gourmand en poursuivant au pied sur une belle opportunité française (65e). Surtout, il fut efficace face aux poteaux (7/8), avec notamment une superbe pénalité de cinquante mètres.

14 – Louis Bielle-Biarrey 7/10

Il a eu peu de munitions à se mettre sous la dent, mais il ne lui en faut vraiment pas beaucoup. Sa première accélération dans la défense, sur laquelle il a fait parler sa vitesse et ses crochets (23e), fut tranchante. Et que de son intervention décisive sur l’essai de Mauvaka (29e), autant que de son interception dans ses 22 mètres en fin de match. Le Bordelais, avec des miettes, a confirmé qu’il avait du feu dans les jambes.

13 – Arthur Vincent 6/10

La rencontre n’a pas forcément très bien démarré pour lui puisqu’il a été pénalisé à deux reprises pour des ballons gardés au sol en première mi-temps, même si les soutiens ne sont pas exempts de tout reproche. Ensuite, le Montpelliérain fut précieux, notamment dans les tâches plus obscures. Il a ainsi arraché un ballon chaud dans les bras fidjiens à l’intérieur de ses 22 mètres (27e) et fut exemplaire en défense (dix plaquages réussis, malgré trois ratés). Sur le plan offensif, il a joué juste et a battu deux défenseurs.

12 – Jonathan Danty 7/10

Le Rochelais avait déçu à Saint-Etienne mais il a prouvé, dès sa première grosse percussion, qu’il comptait remettre les pendules à l’heure. Il a offert un récital au sol déjà, avec trois ballons grattés (6e, 41e et 56e). Un cauchemar pour ses adversaires, avec aussi quatorze plaquages réussis, pour aucun manqué. S’il fut pénalisé à deux reprises sur la rencontre (c’est certes trop), et s’il ne s’est peut-être pas assez baissé pour défendre sur le premier essai fidjien (32e), il fut un point de fixation permanent pour le XV de France.

11 – Yoram Moefana 6/10

Voilà un match globalement frustrant pour l’habituel trois-quarts centre, replacé à l’aile ce samedi. Peu servi dans des conditions idéales, il est tout de même venu chercher quelques ballons et a même trouvé de l’avancée (trois défenseurs battus et un franchissement). Sur le plan défensif, il fut également très peu sollicité (mais a tout de même raté un plaquage) avec une superbe montée en pointe sur Radradra qui a annihilé une occasion d’essai fidjienne (76e).

Yoram Moefana a réalisé un bon match sur son aile gauche. Icon Sport

10 – Antoine Hastoy 5/10

A son crédit, il faut souligner sa magnifique passe sautée pour Bielle-Biarrey, qui a fait la différence sur l’action qui s’est conclue par l’essai de Mauvaka (29e). Plutôt propre dans l’animation, l’ouvreur rochelais est toutefois apparu sur la retenue. Il a aussi raté une réception sous un ballon haut (45e), a raté deux plaquages sur huit et a subi (avec Lucu) sur l’essai de Radradra (50e). Remplacé par Jalibert (62e), qui a eu peu d’occasions de se montrer.

9 – Maxime Lucu 5,5/10

Dans l’ensemble, il a plutôt bien alterné et essayé de bien orchestrer les débats. Même s’il n’a sûrement pas assez pesé sur le jeu par instants, en cherchant à davantage dynamiser davantage pour déborder la muraille adverse. Il a manqué deux plaquages sur six tentés. Il a également subi le celui, comme Hastoy, sur l’essai de Radradra (50e). Remplacé par Serin (62e), qui s’est mis d’entrée en évidence avec une percée de cinquante mètres mais a été moins en réussite dans l’alternance ensuite.

8. Gregory Alldritt 6,5/10

Percutant dès le début de rencontre, il a constamment avancer et gagner ses duels. Quatre défenseurs battus à son crédit. Toutefois, il s’est montré un peu gourmand sur un deux contre qu’il a préféré ne pas jouer pour rentrer sa course, au lieu de servir Bielle-Biarrey sur l’aile qui semblait partir facilement à l’essai (25e). Et il a raté trois plaquages. Il a été remplacé par Pierre Bourgarit (51e)

7. Dylan Cretin : 6/10

Il a volé deux ballons dans l’alignement (8e, 17e). Il a superbement joué son deux contre un en fixant Radradra pour offrir à Peato Mauvaka le premier essai de la rencontre (29e). En revanche, il a été assez discret en défense. Seulement sept plaquages, c’est assez peu pour un troisième ligne.

Dylan Cretin a fait le boulot avec le maillot bleu. Icon Sport

6. François Cros 6/10

Tout en discrétion, il a tout de même asséné pas moins de dix plaquages en première période pour un seul raté. Au total, il a réalisé 15 plaquages, mais en a raté trois. Il a souvent été le premier sur les points de rencontre. Il a été remplacé par Sekou Macalou (52e) qui s’est montré aussi rapide que coquin en interceptant une passe du demi de mêlée fidjien après touche pour inscrire un essai personnel.

5. Paul Willemse 6/10

Un belle présence dans les zones de combat au sol où sa densité à souvent fait le ménage. Il a aussi eu une belle activité défensive avec 10 plaquages et 100 % de réussite. Il a été sanctionné pour une faute dans l’alignement en première période. Il a été remplacé par Bastien Chalureau (62e)

4. Florian Verhaeghe 6/10

Un ballon perdu en ramassant derrière un ruck près de la ligne dès le début du match (3e), mais surtout beaucoup d’activité pour un deuxième ligne. Avec souvent le geste juste. Il a tout de même parfois semblé manquer de densité dans le combat. Il a été remplacé par Thibaud Flament (62e) qui a volé une munition à l’alignement fidjien sur sa première action.

3. Uini Atonio : 6,5/10

Il a servi, comme à son habitude, de point de fixation au milieu du terrain. Avec une belle réussite. Lui aussi a été récompensé par un essai tout en puissance (40e). En mêlée, il a fait le job, sans difficulté. Une pénalité sifflée contre lui. Il a été remplacé par Thomas Laclayat à la 43e minute qui a été immédiatement sanctionné en mêlée fermée, a commis un en-avant (57e) et raté un plaquage (72e). Une première en bleu difficile.

2. Peato Mauvaka : 8,5/10

Il a eu beaucoup d'activités en première période. Quatre courses ballons en mains, 19 mètres gagnés, un franchissement net et deux « offloads », les chiffres témoignent. Il a été récompensé par un essai (29e). Dans le jeu au sol, il a aussi été précieux. Il a gratté un ballon en début de seconde période. Et ça n’a choqué personne qu’il glisse en troisième ligne pour remplacer Alldritt (51e). Avec, là encore, une aisance incroyable. Il a assuré la couverture du fond terrain quand tout le monde l’avait déserté et joué vite une touche pour se faire la malle dans un petit côté. Un grand match du Toulousain

1. Reda Wardi 6,5/10

En mêlée fermée, il a pris très rapidement le dessus sur son vis-à-vis et a permis a son équipe de constamment avancer et gagner quelques pénalités. Il a aussi semblé très à son aise dans son déplacement. Peut-être plus que d’habitude. Il a été remplacé par Jan-Baptiste Gros à la 44e minute qui a été sanctionné en mêlée fermée (55e).