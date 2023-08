Précis au pied et actif dans le jeu courant, Melvyn Jaminet a parfaitement négocié le troisième match de préparation du XV de France face aux Fidji (34-17). Artisan du succès des Bleus, il a su répondre présent au bon moment, à deux petits jours de la liste des 33 sélectionnés pour la Coupe du monde.

Il était attendu au tournant, alors il s'est appliqué à bien négocier le virage. Melvyn Jaminet a la réputation de ne pas craquer sous la pression pour réussir ses coups de pied. Il n'a pas non plus subi l'attente qui était placée sur ses épaules ce samedi. Face aux Fidji, l'arrière tricolore avait enfin une chance de se montrer avec le numéro 15 dans le dos. Pas de Ramos ni de Dulin sur la feuille et une sorte d'examen final à passer pour l'ancien Perpignanais, à deux petits jours de l'annonce par Fabien Galthié des 33 joueurs qui auront le privilège de défendre le maillot frappé du coq lors de la Coupe du monde en France.

À Nantes, les Bleus font le boulot et s'imposent face aux Fidji ! Sekou Macalou a inscrit le troisième essai français. \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7



À la Beaujoire, Jaminet n'a, à vrai dire, pas eu le temps de trop tergiverser. Son premier ballon d'attaque dans le camp adverse, il l'a eu dès la première action. Trouvé en bout de ligne, il distillait un jeu au pied rasant intelligent qui traînait dans l'en-but fijdien (2e). Embêtés, les Îliens concédaient une mêlée à cinq mètres sur cette action. Buteur attitré évidemment de ce XV de France remodelé, il eut ensuite trois occasions de s'emparer de son tee. Lors des dix premières minutes, il se montra impeccable face aux perches et donna les neuf premiers points des siens.

Propre, net et sans bavure

Cette sérénité dans l'exercice du tir au but, il la garda tout au long du match, nous gratifiant d'un brillant 7 sur 8, avec des tentatives de plus de cinquante mètres ou très excentrées. Son seul échec, en fin de première période, voyait le ballon heurter le poteau alors que le coup de pied était très excentré. Certains diront alors que buter, c'est ce que le staff demande à Jaminet et que cette performance n'est dès lors pas exceptionnelle. C'est vrai, seulement l'arrière a aussi réalisé un match extrêmement propre dans le jeu courant.

N'hésitant pas à prendre des initiatives - parfois un chouïa trop comme sur cette action à la 65e minute - il savait jouait juste comme sur l'essai de Mauvaka où sa passe pour Cretin était dans le parfait tempo. Dans les airs, il n'a relâché aucun ballon et s'est montré efficace au plaquage. Un match propre net et sans bavure. Si sa grimace suite à une torsion de sa cheville a dû faire frissonner le staff, Galthié et compagnie ont tout de même dû être rassurés par la prestation de leur protégé, qui a disputé l'intégralité la rencontre. "Je me suis senti très bien pendant le match et je suis content que ça ait réussi", se réjouissait celui qui concédait penser à la liste des 33 au micro de TF1 après la rencontre. À deux jours de l'annonce du groupe final, Jaminet a passé l'examen final avec succès et cela ne fait pas faire les affaires d'un certain Brice Dulin...