Plutôt satisfait de la prestation générale de son équipe, soulignant au passage les performances de certains joueurs comme Melvyn Jaminet ou encore Peato Mauvaka, le sélectionneur Fabien Galthié a évoqué également les prochaines 24 heures qui vont le conduire à "amputer" son groupe.

Êtes-vous satisfait de ce succès ?

Peut-on parler de satisfaction ? Pour les 23 joueurs, on a senti dans la semaine qu’elle basculait dans une dimension à la fois tactique et solidaire. C’étaient les ingrédients nécessaires pour tenir tête à cette équipe. Nous sommes très heureux pour les 23 qui ont participé et vécu cette semaine de préparation.

Avez-vous le sentiment que votre équipe monte en puissance ?

Oui, on évolue. Le mois de juillet s’est déroulé sans match. Le mois d’août est un entraînement à la compétition, avec différents profils d’adversaire, différents profils d’équipes. Nous avons gardé mobilisé nos 42, 43 ou 44 joueurs, en raison des incidents que nous avons eu cette semaine. C’est parfait. Je ne parle pas de la blessure, bien sûr, qui élimine Romain et qui met à l’arrêt Cyril. Mais c’est parfait pour nous préparer et monter en compétence. C’est une équipe qui n’avait pas une grosse expérience au niveau du nombre de sélection, mais une belle expérience grâce à la formule des 42. Depuis la tournée en Australie, au Japon, ils vivent notre projet. Ils ne découvraient pas ce niveau international. Et puis, on essaie de lisser le temps de jeu de chaque joueur, de développer l’expérience collective, de préparer un groupe de 42, voire plus.

Ce match va-t-il vous donner un dimanche fiévreux dans la perspective de la liste des 33 joueurs retenus pour le Mondial que vous allez annoncer lundi ?

Si on attendait dimanche pour faire la liste, ça signifierait qu'on n’aurait rien fait pendant 4 ans. Non. On essaie de travailler de façon cohérente et chaque joueur connaît à peu près sa position, chaque joueur a pu échanger et lire à travers ces échanges notre potentiel décision. Une fois de plus, la liste des 33, vous en faîtes un événement « cut ». Mais, souvent, il peut y avoir des joueurs qui ne sont pas dans la liste mais qui joueront les matchs majeurs et qui seront les héros. C’est déjà arrivé. Nous avons plein d'exemples comme ça. L’idée, c’est de construire un groupe qui va être amputé de plusieurs joueurs. Mais ils auront passé un « cut » à tous les niveaux : physiques, rugbystique et sur la gestion des émotions.

La fin de match de Peato Mauvaka au poste de troisième ligne centre est-elle une corde supplémentaire à votre arc ?

C’était prémédité. Avec ces matchs de préparation, on arrive parfois à faire ce que l’on avait prévu, parfois on est coincé. Faire jouer Peato en troisième ligne centre, pour lisser le temps de jeu de Greg (Alldritt), c’était prévu et ça a bien fonctionné.

Comment jugez-vous la performance de votre milieu de terrain ?

On savait que ce milieu de terrain aurait un match très particulier. Tout le monde connaît les Fidjiens. Les équipes du Top 14 ne sont pas les mêmes, que ces joueurs-là soient là ou non. Pour le milieu de terrain, le challenge était exceptionnel à relever. Défensivement, ils ont fait le job, dans l’activité et le replacement défensif aussi. Et offensivement, ils ont touché du doigt les points d’amélioration. Mais ces matchs-là permettent d’élever le niveau des joueurs. Et Jo (Danty) et Arthur avaient besoin de cette compétition pour qu’ils se rendent compte qu’ils étaient en capacité de « matcher ». Ils ont quand même affronté une paire de centre qui fait référence (Radradra- Masi). C’était donc un match intéressant

Comment jugez-vous vos lancements de jeu sur ce match ?

C’est trop dur à chaud ! Il y a encore du travail, des points d’amélioration. Mais certains détails ont été ajoutés dans notre jeu de possession de façon très efficace. Ensuite, sur les lancements de jeu purs, on peut encore vraiment s’améliorer.

Les prestations de Cretin et Verhaeghe sont-elles de nature à bousculer la hiérarchie ?

Nous sommes pour faire progresser un groupe de joueurs. C’est ce que l’on fait depuis quatre ans. Romain (Ntamack) s’est blessé, il faut qu’un joueur se lève. Pour ce qui est des joueurs que vous avez cité, Dylan est entré tôt dans l’histoire, Flo un peu plus tard. Ils ont passé un cap durant la préparation et dans leur rugby. C’est important. Aujourd’hui, ils ont répondu présents. Dans le combat et dans la performance.

Quel est votre sentiment sur la performance d’Antoine Hastoy ?

Il a été à l’image de l’équipe. Il a trouvé très vite le bon temps, très juste dans l’animation. Son jeu au pied a été de grande qualité. Il a participé à la victoire. Et il sait, comme Matthieu Jalibert, que maintenant, c’est à eux de jouer, de prendre le poste. C’est leur destin. Ils sont prêts.

Quid de Melvyn Jaminet ?

Il a répondu présent dans les domaines où il devait nous aider. Que ce soit défensivement ou offensivement. Ce match lui a fait beaucoup de bien. Un bon match pour son retour.

Vous allez vivre un exercice particulier dans les heures à venir, comment l’appréhendez-vous ?

Nous ne connaissons pas la route, nous avons juste un calendrier avec une obligation d’annoncer un groupe de 33 joueurs. Pour nous, tout est prêt.