La France recevra, ce samedi (21h05), l'Ecosse pour son deuxième match de préparation à la Coupe du monde. Les Bleus feront leur retour dans le Forez 21 ans après leur seule et unique rencontre.

"Qui c'est les plus forts ? Évidemment, c'est les Bleus !" Le stade Geoffroy-Guichard, antre habituel des footballeurs de l'AS Saint-Etienne accueillera la rencontre entre l'équipe de France et l'Ecosse, dans ce qui constituera la deuxième rencontre de préparation à la Coupe du monde pour Antoine Dupont et ses coéquipiers. De quoi espérer pour les Bleus une réadaptation de la célèbre chanson honorant les joueurs de l'ASSE en cas de résultat positif. 42 000 personnes prendront place dans le stade pour supporter les Français. Et les Stéphanois comptent bien en profiter : ce n'est que la deuxième fois que les Tricolores poseront leurs crampons dans le Forez.

21 ans après

Le seul précédent remonte au 24 novembre 2001, soit il y a presque 22 ans ! Ce jour-là, la France avait pulvérisé les Fidjiens sur le score de 77 à 10 ! Les Bleus étaient amenés par un certain Fabien Galthié, titulaire à la mêlée et capitaine. Peu de chance de voir un score aussi large en faveur des Français face aux Ecossais, mais le sélectionneur voudra conserver l'invincibilité des Bleus à Geoffroy-Guichard. Si l'équipe nationale est très peu venue disputer ses rencontres dans le Forez, les voisins de Bourgoin-Jallieu puis de Clermont-Ferrand ont, à plusieurs reprises, délocalisé des rencontres. La dernière remonte à 2015, quand les Auvergnats s'étaient imposés en demi-finale de Champions Cup face aux Saracens (13-9). Le club de Saint-Etienne avait lui aussi disputé un match de Fédérale 1 et trois de Pro D2 dans le chaudron.

Voici la compo du #XVdeFrance pour la deuxième rencontre face à l'Écosse, samedi à 21h05 ! \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 pic.twitter.com/TLkDifWq8o — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 10, 2023

Si le XV de France se fait donc rare à Saint-Etienne, la ville a déjà accueilli du rugby international. Trois rencontres du Mondial 2007 s'y sont jouées. Cette année encore, quatre rencontres de la Coupe du monde se joueront dans la préfecture de la Loire : Italie-Namibie, Australie-Fidji, Argentine-Samoa et Australie-Portugal. Les Wallabies ont, d'ailleurs, établi leur camp de base dans cette ville.