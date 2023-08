Ce jeudi, à l’occasion de l’annonce de la composition du XV de France amené à affronter l’Ecosse, ce samedi, Fabien Galthié a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le terme "premium" désignant les joueurs cadres dans leur globalité n’avait plus lieu d’être. Voici pourquoi.

"Samedi, il y aura une grosse ossature de joueurs de l'équipe premium." Dans les colonnes de Midi Olympique, lundi, Laurent Labit avait ainsi évoqué le choix à venir des hommes pour le deuxième test préparatoire face à l’Ecosse. Ce jeudi, alors que le retour des joueurs dit "premiums", à savoir les Dupont, Alldritt, Marchand et consorts, était évoqué en conférence de presse, Fabien Galthié a tenu à prendre ses distances avec cette appellation : "Il n'y a plus de premium, nous sommes passés à la deuxième partie de la préparation, a expliqué le sélectionneur. Il faut enlever ce vocabulaire-là, il y a un groupe France qui se prépare collectivement à la Coupe du monde."

Ce qui était valable hier ne l’est plus. Et à en croire le boss, ce n’est pas juste une question de sémantique ou de politiquement correct. Explication : "Ce n’est pas que je ne veux pas entendre parler d’équipe premium, a-t-il relancé. On l’a évoqué pendant les quatre saisons régulières pour expliquer comment on construisait nos saisons avec le calendrier que proposait le Top 14. On avait décidé de constituer une équipe sur une saison courte de six mois, sur novembre et les Tournois. C’étaient les joueurs premiums. Et il y avait une équipe de tournée, pour l’Australie et le Japon, qui était une sélection de développement. Premium, si on peut le mettre entre parenthèses pour cette Coupe du monde, ce serait bien. Après, peut-être qu’on le reprendra pour les quatre années à venir. Ce mode de fonctionnement permet de protéger certains joueurs et d’en développer d’autres."

"Il peut tout arriver"

En supprimant cette étiquette, Fabien Galthié entend sans aucun doute faire tomber les barrières et les statuts. Pour ne pas que les cadres puissent tomber dans une forme de confort, ce qui serait tout de même surprenant de leur part. Et pour que les nouveaux venus et les éléments moins capés ne nourrissent pas de complexes, aussi, cet été. Ce besoin peut se comprendre, dans la logique d'une préparation élargie où l'émulation a une importance toute particulière. Quoi qu'en disent les intéressés, s’il n’y a plus de « premiums » sur le papier, les progressions et les parcours individuels observés sur les quatre années n’en ont pas moins permis de dégager une équipe type pour les gros rendez-vous. Peu importe comme on désigne les éléments. La colonne vertébrale Marchand-Alldritt-Dupont-Ntamack-Ramos ainsi que les Baille, Atonio, Ollivon, Fickou, Danty ou encore Penaud constituent à l'heure actuelle l'ossature des Bleus en vue du Mondial.

De là à considérer que la formation alignée samedi à Saint-Etienne sera, dans les grandes lignes, celle qui croisera le fer avec les All Blacks, le 8 septembre, il n’y a qu’un pas. Que Fabien Galthié n’est pas encore disposé à franchir : "Impossible à dire, a-t-il répondu à ce sujet. On est à peine à mi-chemin des matchs de préparation, il nous en reste trois. Vous savez très bien qu’il peut tout arriver, le meilleur comme le moins bon." Puisse les joueurs cités ci-dessus être épargnés. Si le XV de France a de la ressource, il n’en aura pas moins besoin de toutes ses forces vives pour aller au bout de son aventure.