L'association Woki-Flament en deuxième ligne, le point sur les blessés ou encore le retour de Gabin Villière sur une aile : Fabien Galthié a expliqué ses choix au sujet de la composition d'équipe pour France - Écosse, ce samedi à 21h05 à Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne).

Un banc en 6-2

"On est en préparation donc on s'entraîne à différents scénarios. Il y avait un 5-3 au premier match, on a vu comment s'était passé l'entrée des finisseurs. Là on travaille sur un 6-2 pour des raisons d'adaptation. Il y a des joueurs qu'on veut mettre sur le terrain mais aussi mixer le groupe. Les objectifs sont à la fois rugby, physio et développement collectif, cette équipe correspond à nos attentes."

Voici la compo du #XVdeFrance pour la deuxième rencontre face à l'Écosse, samedi à 21h05 ! \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 pic.twitter.com/TLkDifWq8o — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 10, 2023

Boudehent enchaîne

"Il a fait une très belle fin de saison avec la Rochelle, il est champion d'Europe, ils vont en finale de Top 14 où il est titulaire. Il a fait une très bonne préparation et sur le premier match contre l'Écosse il a répondu à nos attentes sur son profil et sur ce qu'il avait à faire avec notre équipe, à la fois offensivement et défensivement. Il a très bien récupéré, François Cros étant arrêté, dans la composition de la troisième ligne, il me semblait intéressant pour chercher un équilibre avec Charles Ollivon et Grégory Alldritt."

"Côté droit, Thibaud Flament a déjà participé avec nous à des matchs en jouant en numéro 5. L'associer à Cameron Woki, c'est parfait. Cela va nous permettre de tester cette seconde ligne, et surtout la complémentarité avec la troisième ligne que l'on présente. On va voir ce que ça donne. Cela permet à Bastien Chalureau d'enchaîner de continuer à se développer et à Florian Verhaeghe de rentrer dans le groupe et de prendre de l'expérience. L'ensemble des tests effectués ce lundi n'étaient pas satisfaisants pour Paul Willemse, on a préféré l'adapter. Nous sommes en phase de préparation donc on ne va pas forcer la participation. Il était prévu qu'il soit candidat à ce match, il va suivre un protocole de préparation avec les joueurs restés à Capbreton. Il sera sur le terrain dès lundi pour préparer le match des Fidji."

Villière de retour en Bleu

"Pour Gabin, on aurait pu le mettre sur le terrain dès Edimbourg, c'était envisagé. Mais il était tellement bien dans la première partie de préparation qu'on a voulu encore pousser le curseur pour lui donner une semaine de développement personnel et collectif. C'est pour ces raisons qu'on a repoussé d'une semaine sa rentrée dans l'équipe. Il a de très très bonnes sensations, malgré le peu de matchs joué l'an dernier, il est vraiment bien à tous les niveaux."

Aldegheri titulaire

"On est dans la préparation et dans la gestion. Dorian avait commencé le match à Twickenham où il avait fait une très belle première mi-temps. Il mérite, après sa belle saison, de revenir chercher le numéro 3. On réintègre Uini en équipe de France qui lui avait été suspendu après le match contre l'Irlande et qui a besoin de rejouer avec nous. Il y a une belle émulation au poste de pilier droit."

L'état de forme des blessés

"Demba Bamba a fait des examens et il s'est avéré que c'était assez léger, c'était juste un gros coup sur la cheville. Romain Taofifenua lui est sur une phase d'entraînement adapté. François Cros, vous avez pu le voir hier, a pu retrouver des bonnes sensations sur les appuis, les accélérations et a terminé avec une séance de cardio. Yoan Tanga est touché au niveau du pectoral et donc sur une phase aménagée."

Le point sur Jelonch

"Nous sommes en contact régulier avec Anthony. Il est en reprise assez intense avec son club à l'heure actuelle avec une reprise des contacts. Il reprenait l'entraînement cette semaine avec Toulouse, on aura un débrief avec lui et son club, samedi. On verra ce qu'on décide."