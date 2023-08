Le groupe France à 29 joueurs, Serge Blanco en spectateur VIP ou encore un scénario à 20-18 dans l'entraînement des Bleus... Toutes les petites informations de la semaine du XV de France à Capbreton sont ici !

Départ vendredi, retour dimanche

Le XV de France a pris, ce vendredi matin, un vol affrété pour rejoindre Saint-Etienne. L’entraînement du capitaine est programmé à 17 h 30 au stade Geoffroy-Guichard. Le retour s’effectuera, de nouveau en avion, dimanche, en fin de matinée.

Taofifenua a repris la course

Freiné par une lésion musculaire aux ischio-jambiers depuis début août, Romain Taofifenua récupère de manière satisfaisante. Le deuxième ligne lyonnais a repris la course ce jeudi. Le 2 août, le manager santé des Bleus, Bruno Boussagol, avait déclaré que le Lyonnais serait absent au moins trois semaines.

Jelonch va crescendo

Grand absent de la préparation, Anthony Jelonch continue de se rapprocher d’un retour à la compétition. Resté à Toulouse, le flanker a participé ce mardi à sa première séance de mêlées et de touches avec le groupe rouge et noir. "Nous sommes en contacts réguliers avec lui, évoquait, ce jeudi, Raphaël Ibanez. Il est en reprise assez intense avec son club, avec une reprise des contacts."

Willemse et Tanga ménagés

Outre les blessés du moment (François Cros, adducteurs, et Romain Taofifenua, cuisse), plusieurs joueurs sont restés au bord du terrain cette semaine. Ça a été le cas de Demba Bamba, victime d’une légère entorse à une cheville à Edimbourg après "un gros coup", dixit Raphaël Ibanez. Paul Willemse, contrarié par une cuisse en juillet, n’a, lui, "pas satisfait à l’ensemble des tests faits lundi sur l’après-match et nous n’avons pas voulu forcer à la préparation au match même s’il était prévu qu’il postule", a expliqué Fabien Galthié, en annonçant qu’il serait "sur le terrain dès lundi prochain". Yoan Tanga, "touché au niveau du pectoral", a aussi été ménagé. Quant à François Cros, "il a retrouvé de bonnes sensations, avec des séances d’accélérations et de cardio", s’est réjoui Raphaël Ibanez.

Un scénario à 20-18 mercredi

L’entraînement à haute intensité de mercredi a placé les Bleus dans une position délicate au niveau du scénario de match choisi : "On est parti d’un score de 20 à 18 pour nous avec renvoi d’en-but de notre camp, explique Thibaud Flament. Avec 2’30’’ à jouer. On a décidé de taper un renvoi long pour éviter de se retrouver sous la pression et de risquer une pénalité." Verdict ? "Ça a plutôt bien marché", résume le deuxième ligne.

Blanco en spectateur « vip »

Si le public était venu en nombre mercredi, quelques privilégiés ont pu assister à la séance de mardi. Parmi eux, l’ancien arrière mythique du XV de France Serge Blanco était présent au bord de la glissière pour voir la bande à Dupont répéter ses gammes.

Flament remercie les jeunes palois

Partenaire d’entraînement du XV de France pour cette première semaine à Capbreton, les Espoirs palois ont impressionné les Bleus. À la fin de l’entraînement, Fabien Galthié leur a même confié qu’ils avaient été les meilleurs jeunes contre qui ils se sont entraînés. Le deuxième ligne Thibaud Flament les a également remerciés pour leur implication : "On se faisait la réflexion entre nous. Les Palois ont vraiment été bons, ils nous ont fait bosser comme il fallait, on les en remercie encore."

Un déplacement à 29 joueurs

Au-delà des 23 éléments inscrits sur la feuille de match, six autres joueurs effectueront le déplacement à Saint-Étienne, comme c’était le cas à Édimbourg la semaine passée : il s’agit de Reda Wardi, Peato Mauvaka, Sipili Falatea, Baptiste Couilloud, Antoine Hastoy et Emilien Gailleton.