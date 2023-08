Coupe du Monde de Rugby : Australie - Fidji, toutes les infos pratiques pour suivre le match du mondial 2023 à Saint-Étienne

Suivez l'affiche de la Coupe du Monde de Rugby 2023 à Saint-Étienne : Australie - Fidji ! Découvrez toutes les informations pratiques pour ne rien manquer de cette confrontation au sommet. Informations sur le lieu, date, horaires, et bien plus encore, tout ce qu'il vous faut pour vivre intensément ce match du Mondial.

Le stade Geoffroy-Guichard accueil l'Australie et les Fidji le dimanche 17 septembre à 17h45 pour le compte de la deuxième journée de la Coupe du monde. Les deux équipes se connaissent très bien puisqu'elles se sont affrontées déjà à trois reprises dans cette compétition.

Les trois rencontres entre les deux sélections se sont terminées en faveur des Wallabies, avec notamment une belle correction en 2007 sur le score de 55 à 12. Cette même année, les Fidji étaient tout de même parvenus à se qualifier pour les quarts de finale du mondial.

Où voir le match si vous n'avez pas de billet ?

Si vous souhaitez visionner les matchs dans un bar plutôt qu'au sein de la Fanzone, plusieurs endroits devraient faire votre bonheur à Saint-Etienne. Impossible de lister ici tous les bars et restaurants qui retransmettront les matchs de la Coupe du monde en dehors de la fanzone officielle. En revanche, quelques bars/restaurants devraient naturellement diffuser les matchs. Le Six Nations, le Deer Pub ou encore The Smoking Dog. Mais, flânez aux quatre coins de Saint-Etienne et vous verrez que le rugby occupera partout une large place sur les écrans...

Neuf jours de Fanzone

Situé dans la plaine Achille, à mi-chemin entre le centre-ville et le stade Geoffroy-Guichard, le Parc François-Mitterand accueillera durant neuf jours la fan zone qui sera constituée d'un "village rugby" de 15 000 m². À l’intérieur, seront donnés des concerts, comme ceux de Trois cafés gourmands (8 septembre) ou Skip the use (1er octobre). Il y aura aussi un grand terrain synthétique où auront lieu des ateliers autour de la pratique rugby, un tournoi d'e-sport, des animations pour les enfants et des espaces pour se restaurer. Il y aura aussi le fameux écran géant où seront retransmis treize rencontres de la phase de poules, dont celles de la France et les quatre rencontres qui se joueront dans le Forez.