Finn Russell et Matthieu Jalibert vont s'affronter ce samedi à Murrayfield lors du match de préparation à la Coupe du monde entre l'Écosse et la France. Les deux ouvreurs, aux styles de jeu assez imprévisibles, proposent deux personnalités bien différentes.

Le XV de France prépare sa Coupe du monde. Ce samedi, les hommes de Fabien Galhié affrontent l'Écosse à Murrayfield à 16h15. Pour ce match amical, le sélectionneur français a décidé de tester plusieurs joueurs comme les néophytes Émilien Gailleton, Louis Bielle-Biarrey et Paul Boudehent. Bien que les Bleus présentent une équipe remaniée, plusieurs oppositions seront intéressantes à suivre lors de ce match. Parmi les principales, on peut citer le face-à-face entre Hamish Watson et Sekou Macalou en troisième ligne, Blair Kinghorn face à Brice Dulin à l'arrière, ou encore le duel des ouvreurs entre Finn Russell et Matthieu Jalibert. Ce dernier sera à observer avec attention. Si l'un est assuré d'être titulaire à la Coupe du monde, l'autre doit se battre pour avoir une place dans le groupe des 33.

Le CV de Finn Russell

Formé dans un club universitaire d'Angleterre, Finn Russell rejoint les Glasgow Warriors en 2012 et retrouve son pays natal. Avec eux, il remporte le Pro 12 en 2015 et s'impose comme un cadre dans l'effectif. L'ouvreur écossais connaît sa première sélection en juin 2014 lors d'un match amical contre les États-Unis. Un an plus tard, il sera convoqué par Vern Cotter pour disputer la Coupe du monde. En 2018, Finn Russell rejoint le Racing 92 avec qui il dispute deux demi-finales de Top 14 et une finale de Champions Cup perdue face à Exeter en 2020 (31-27). Il dispute son dernier match avec le Racing 92 cette saison en s'inclinant contre le Stade toulousain lors de la demi-finale du championnat. À l'issue de la Coupe du monde, Finn Russell rejoindra le club de Bath en Angleterre.

Le CV de Matthieu Jalibert

À 24 ans, le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles a déjà disputé 100 matchs avec son club formateur, pour un total de 970 points inscrits. Lors des trois dernières saisons, Matthieu Jalibert a mené Bordeaux jusqu'en demi-finales du Top 14, un seuil que le club n'est pas encore parvenu à dépasser. Matthieu Jalibert connaît sa première sélection en février 2018 contre l'Irlande, mais il doit laisser ses partenaires dès la 30ème minute après un choc face à Bundee Aki. Depuis, le joueur s'est installé comme véritable doublure de Romain Ntamack. En 2022, une blessure en Champions Cup face aux Scarlets prive l'ouvreur de participer au Tournoi des 6 Nations que les Français remporteront quelques semaines plus tard.

Matthieu Jalibert et Finn Russell lors de France - Ecosse au Tournoi des 6 Nations. Icon Sport

Le point fort de Finn Russell

L'une des plus grandes qualités du demi d'ouverture n'est autre que l'expérience. À 30 ans, Finn Russell compte 70 sélections avec son équipe nationale, pour un total de 68 titularisations. Doté d'une excellente lecture du jeu, il ne se prive pas pour prendre des initiatives dans les défenses adversaires, parfois depuis sa propre moitié de terrain, au risque de se faire contrer. Finn Russell est également un très bon buteur. Contre la France, il a inscrit un essai et trois transformations lors du précédent Tournoi des 6 Nations.

Le point fort de Matthieu Jalibert

L'insouciance de la jeunesse mélangée à l'expérience du haut niveau. Matthieu Jalibert n'a que 24 ans et pourtant, il a déjà l'habitude des grands rendez-vous. Le demi d'ouverture de l'UBB est un joueur qui ose prendre des initiatives et faire parler son talent. Comme son adversaire du jour, il a un profil et un style de jeu très fantasques. Sa dernière titularisation avec les Bleus remonte à juillet 2022 lors d'une victoire contre le Japon (15-20). Également très fort dans l'exercice des tirs au but, il devrait assurer le jeu au pied face à l'Écosse ce samedi, en l'absence de Thomas Ramos.

L'avis de Rugbyrama

C'est un duel extrêmement serré avec deux profils très intéressants. Mais avec une très grande expérience et entouré d'une équipe presque type et très expérimentée, Finn Russell part avec un léger avantage sur Matthieu Jalibert. Le Bordelais a beaucoup à jouer et aura tout de même à cœur de faire un grand match pour se démarquer, un peu plus de deux semaines avant l'annonce du groupe des 33 joueurs qui disputeront la Coupe du monde.