Ce samedi à 16h15, le XV de France dispute son premier match de préparation face à l'Écosse sur la pelouse de Murrayfield. Pour l'occasion, Paul Boudehent, Émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey vont connaître leur première sélection. Brice Dulin va débuter à l'arrière, Matthieu Jalibert à l'ouverture.

Les supporters français qui ne suivent pas forcément le Top 14 vont découvrir trois nouveaux visages ce samedi après-midi. En troisième ligne tout d'abord, Paul Boudehent va avoir sa chance pour possiblement gagner sa place en vue de la Coupe du monde. Le Rochelais sera accompagné par son coéquipier en club, Yoan Tanga, qui portera le numéro 8 et Sekou Macalou, flanker pour l'occasion.

Toujours au niveau des avants, Jean-Baptiste Gros et Demba Bamba seront les piliers tricolores face au XV du Chardon, entourés de Pierre Bourgarit. Pour ce qui est des deuxième ligne, Cameron Woki et Bastien Chalureau sont associés et joueront gros en vue des prochaines semaines.

Gailleton et Bielle-Biarrey, les jeunes poussent

On ne parle que d'eux, ou presque, depuis quelques jours. Émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey vont avoir leur chance. Le premier portera le numéro 13, alors que le second débutera avec le numéro 14.

Voici la compo des Bleus pour le premier match de prépa face à l'Écosse ! #ECOFRA #XVdeFrance pic.twitter.com/m0CwaA0oic — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 3, 2023

Au centre, le Palois évoluera aux côtés de Yoram Moefana. Sur l'aile droite, c'est Ethan Dumortier qui est aligné. L'un des choix forts du staff français est la titularisation de Brice Dulin à l'arrière. 862 jours après sa dernière sélection, le Rochelais est de retour au premier plan et pourrait bien coiffer sur le poteau Melvyn Jaminet en vue du Mondial. Il sera d'ailleurs capitaine !

Pour finir, ce sont Baptiste Couilloud et Matthieu Jalibert qui auront la charge de conduire le jeu tricolore ce samedi. Le Lyonnais, à la lutte avec Baptiste Serin pour la position de numéro trois chez les demis de mêlée, a l'occasion de marquer de gros points. De même pour Jalibert, à qui la confiance est donnée pour ce premier match de préparation.

Le XV de départ des Bleus : 15. Dulin (cap.) ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Gailleton, 12. Moefana, 11. Dumortier ; 10. Jalibert, 9. Couilloud ; 7. Macalou, 8. Tanga, 6. Boudehent; 5. Chalureau, 4. Woki ; 3. Bamba, 2. Bourgarit, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Wardi, 18. Falatea, 19. Willemse, 20. Cretin, 21. Serin, 22. Hastoy, 23. Vincent.