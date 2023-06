La Fédération française de rugby a été victime d'une cyberattaque il y a plusieurs jours. Les pirates, qui appartiennent au groupe de ransomware Play, menacent de publier certaines informations et documents confidentiels.

Le site spécialisé MagIT a fait savoir que la Fédération française de rugby avait été victime d'une cyberattaque il y a deux ou trois semaines. Une information que nous a confirmée la FFR, sans préciser les dommages collatéraux. Une communication officielle devrait avoir lieu prochainement.

C'est le groupe de ransomware Play qui est l'auteur de l'attaque. Ce groupe de pirates malveillant menace de diffuser des informations, des documents et des données confidentiels le 27 juin. À quelques mois du début de la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre), cette information doit être sérieusement prise au sérieux. À peine nommé à la tête de la FFR, Florian Grill a déjà un dossier chaud à gérer...

Le précédent MHR

Play a déjà été auteur en France d'une cyberattaque contre la ville de Lille, le département des Alpes-Maritimes ou sur des entreprises comme TS Group et Vocalcom. Ce genre d'attaque se multiplie et a des cibles diverses et variées, à l'image du CHU de Rennes, frappé ce mercredi. Mais ce n'est pas une première dans le rugby : en juillet 2021, le MHR avait été attaqué par des hackers.