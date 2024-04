Ce mercredi, le pilier du CO Wilfrid Hounkpatin était jugé au tribunal correctionnel de Castres. L’international français a été reconnu coupable de "violences conjugales" et condamné à douze mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans. Cette peine est associée d’une obligation de soins psychologiques, d’une obligation de suivre un stage sur les violences intraconjugales, ainsi que d’une interdiction de se rendre au domicile de son ex-compagne.

Le verdict est tombé pour Wilfrid Hounkpatin. C’est le 8 janvier dernier que la vie du rugbyman a basculé après une dispute ayant éclaté sur fond de liaisons extra-conjugales ayant entraîné des violences sur sa compagne d'alors.

Le pilier international du CO a été condamné par le tribunal correctionnel de Castres à une peine de douze mois de prison, associée à un sursis probatoire de deux ans. Le joueur devra aussi se soumettre à une obligation de soins et suivre un stage de sensibilisation aux violences intra-familiales. Wilfrid Hounkpatin s'est aussi vu notifier une interdiction de paraître au domicile de son ex-compagne, une interdiction de port d'armes et verser 1€ symbolique de dommages et intérêts à son ex-conjointe. Le ministère public, par la voix de madame le procureur Claire-Marie de Agostini, avait demandé une peine de 15 mois avec sursis.