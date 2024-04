Le délibéré de l’affaire entre Samuel Ezeala et l’ASM Clermont Auvergne sera rendu le 1er juillet 2024. Ce lundi 8 avril, les deux parties ont plaidé devant le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand.

L’affaire Samuel Ezeala – ASM Clermont Auvergne touche à sa fin. Les deux parties étaient convoquées ce lundi 8 avril devant le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand pour laisser le soin aux avocats (Me Patrick Puso pour le club auvergnat, et Me Arnaud Dubois pour Samuel Ezeala) de plaider chacun leur tour devant les jurés.

Samuel Ezeala, par l’intermédiaire de Me Dubois, demande une indemnité d’un peu plus de 680 000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant qu’à partir du 1er juillet 2023 il devait percevoir trois ans de salaire de la part de l'ASM ; et 150 000 euros pour préjudice moral et financier. En face, Me Puso, en charge de l’ASM, a demandé aux jurés de débouter Samuel Ezeala de l’intégralité de ses demandes. Après une quarantaine de minutes partagées entre les deux conseils, les jurés ont fixé la date du délibéré au 1er juillet 2024.

Le rappel des faits

Pour rappel, en avril 2023, Samuel Ezeala, alors joueur de Clermont, avait déclaré dans L’Équipe qu’un "accord écrit" pour une prolongation de trois saisons avait été trouvé avec les dirigeants clermontois. Quelques jours plus tard, Didier Retière, affirmait l’inverse pour Rugbyrama. "Aucun accord écrit n’a été signé. Il y a eu des échanges de mails, c’est tout. La volonté est de remettre un état d’esprit positif autour de l’équipe avec des joueurs engagés. Les discussions ne se sont pas forcément bien goupillées" déclarait le directeur du développement sportif de l’ASM à cette époque.

En février 2023, Samuel Ezeala aurait accepté la proposition d'une prolongation de trois ans avec le club avec l'ajout d'un bonus de 24 000 euros pour 19 feuilles de matchs par saison, ce que l'ASM conteste, affirmant que ce fameux bonus n'était pas dans la proposition initiale. En mars 2023, quelques semaines après l’arrivée de Christophe Urios en tant que manager de Clermont, le club auvergnat a proposé une nouvelle offre à Ezeala : une saison avec le bonus et deux saisons supplémentaires en option, que le joueur a refusé. Ce lundi 8 avril, les deux parties ont donc tenté de convaincre les jurés du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand, qui rendront leur verdict le 1er juillet.