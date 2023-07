Louis-Vincent Gave, le propriétaire du Biarritz olympique a écrit une lettre aux supporters et aux partenaires du club. Dans celle-ci, il confirme son choix de rester à la tête du BOPB et justifie le transfert de Mohamed Haouas, condamné pour violences conjugales.

C'est un transfert qui a fait beaucoup parler. Mohamed Haouas, condamné le 30 mai à un an de prison ferme sans mandat de dépôt pour "violences conjugales", s'est finalement engagé deux saisons avec le Biarritz olympique après que Clermont a décidé de fermer la porte à l'international français. Rapidement, des supporters du club basque ont exprimé leur mécontentement et leur volonté de ne pas voir le pilier droit porter le maillot de Biarritz.

Le propriétaire du club, Louis-Vincent Gave, s'est justifié dans une lettre adressée aux supporters et aux partenaires. Il a confirmé la venue de Mohamed Haouas, qui s'est engagé pour deux saisons, et s'est dit comprendre "le désarroi de certains supporters" sans pour autant le partager. "Je sais que ce recrutement a choqué certains. Encore plus que le recrutement de Steffon Armitage il y a quatre ans (condamné à six mois de prison avec sursis pour "agression sexuelle" en 2019 pour faits remontant à 2018, N.D.L.R.). Certains d'entre vous ont même pris le temps de m'envoyer des messages pour exprimer leur colère face à cette nouvelle. Je les remercie ici pour ces messages. Ces supporters aiment notre club et n'hésitent pas à exprimer leur passion. Étant moi-même mari de la même femme depuis 20 ans, père de quatre enfants (dont deux adolescentes), et fils de parents mariés eux-mêmes depuis cinquante-cinq ans, je suis intimement convaincu de l'importance du couple comme fondation même de notre société. Je comprends donc le désarroi de certains supporters. Mais je ne le partage pas."

"Avant de le recruter, nous avons parlé à son épouse"

Dans cette lettre, Louis-Vincent Gave a expliqué avoir discuté avec l'épouse de Mohamed Haouas avant d'engager le joueur : "Avant de recruter Mohamed Haouas, nous avons parlé à son épouse qui nous a dit : "merci du fond du cœur de nous donner une chance de pouvoir faire un nouveau départ"". Le propriétaire a justifié la signature du pilier droit en évoquant la religion et un pardon nécessaire malgré la situation : "Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas condamner, mais qu'en aucun cas il ne faut juger que son prochain est mauvais dans son essence. Un homme peut-être coupable et donc soumis au châtiment, mais jamais il ne peut être totalement mauvais."

Mohamed Haouas après son exclusion face à l'Ecosse lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Icon Sport - Icon Sport

"J'espère nouer avec lui, comme avec tous mes joueurs, des liens d'amitié sur les saisons qui arrivent", a poursuivi Gave, citant une phrase de Jean-Pierre Rives comme argument : "Le rugby c'est être capable de serrer les copains et de sauter, sans savoir si en dessous il y a de l'eau ou des rochers". Le propriétaire s'est dit heureux de faire "ce saut avec Mohamed Haouas." "Et compte tenu de nos entretiens, nous avons bon espoir que, comme avec Steffon Armitage, il y a aura de l'eau et non des rochers."

Pour rappel, Mohamed Haouas a été jugé le 30 mai dernier, et a été condamné pour "violences conjugales" à un an de prison ferme. Le 24 mai, il avait violenté sa femme dans un centre commercial de Montpellier (son ancien club), tout en la forçant à monter dans son véhicule garé à proximité. Vendredi 30 juin, le joueur de 29 ans a écopé de neuf mois de prison ferme dans une autre affaire, dite de la "boulangerie", pour des faits de violences remontant à 2014. Mohamed Haouas, à travers son avocat, a décidé de faire appel. En effet, les peines de prison étant aménageables jusqu'à un an, l'addition des deux affaires (21 mois de prison) n'offrait plus cette possibilité à l'ancien joueur du MHR, comme l'a expliqué son avocat, Me Gallix : "Je suis donc obligé de faire appel. Pas pour contester la décision, mais pour lui permettre de garder la possibilité d’aménager sa peine de 12 mois prononcée le 30 mai dernier. Et ensuite, une fois qu’il aura effectué cette peine sous la forme d’un port de bracelet électronique ou d’une libération conditionnelle parentale, alors nous traiterons ce reliquat de 9 mois que je pourrai aménager. Si je laisse les choses en l’état, il n’y a plus d’aménagement possible et là Mohamed Haouas devrait être incarcéré."

"Nous restons, et nous restons pour gagner"

Le dirigeant Louis-Vincent Gave, qui préside le club avec Jean-Baptiste Aldigé, a également entériné son choix de rester au Biarritz olympique la saison prochaine. "Nous restons au BOPB, et nous restons pour gagner", a-t-il affirmé dans cette même lettre. "Nous avons effectué un recrutement qui nous laisse espérer que le BOPB, à nouveau, sera compétitif dans une Pro D2 dont le niveau est chaque année de plus en plus resserré."

Jean-Baptiste Aldigé devait rejoindre le capital d'Agen en tant qu'actionnaire majoritaire en cas de vente de Biarritz. Icon Sport

Le dossier de la vente de Biarritz a connu beaucoup de rebondissements ces derniers mois. Dernièrement, la chose semblait actée avec la reprise du club par l'entrepreneur Romain Détré. Finalement, les discussions se sont arrêtées, l'homme d'affaires évoquant des "incohérences" dans la comptabilité du club. Une situation qui a mis en difficulté, par ricochet, le SU Agen où Jean-Baptiste Aldigé devait entrer au capital comme actionnaire majoritaire. Et avec lui, un certain nombre de joueurs comme l'international anglais Jonathan Joseph, ou le demi de mêlée gallois Rhys Webb. Des hommes qui resteront finalement sur la côte basque, provoquant notamment la déception du président Jean-François Fonteneau : "Je suis en colère et déçu forcément. On y croyait à cette arrivée d’un actionnaire majoritaire, que cette arrivée soit acceptée ou pas sur le plan local même si on avait tout fait pour que cela se passe bien.". (...) "Cette situation nous a bloqués le recrutement. Nous sommes en difficulté. Mais je n’oublie pas tous les contrats que nous avons signés avec nos jeunes pour construire l’avenir du club. Pour les renforts, on va en discuter avec Bernard (Goutta, N.D.L.R.). On a deux ou trois postes, l’ouvreur notamment, où on a des fragilités."