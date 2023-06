Selon nos informations, le projet de reprise du BOPB, lancé depuis quelques semaines entre Romain Détré et Jean-Baptiste Aldigé, serait sur le point d’échouer.

La vente du BOPB est-elle aujourd’hui enterrée ? On ne saurait le jurer, tant le dossier a connu de multiples rebondissements ces derniers mois. Mais elle semble en tout cas largement emplâtrée… Pour reprendre la chronologie des faits, le club basque, dans l’impossibilité de se moderniser suite à l’abandon du projet Aguilera, s’était donc mis à chercher un potentiel repreneur en août 2022 et quelques semaines plus tard, Romain Détré, un entrepreneur limougeaud, s’était donc montré intéressé. Très vite, celui-ci plaçait, via la holding familiale (la société Rica), 5 millions d’euros sous séquestre et les négociations entre lui, Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave (les propriétaires actuels du Biarritz olympique), débutaient.

Finalement, un accord était trouvé début juin 2023, Aldigé et Gave acceptant l’offre de 3,5 millions d’euros émise par Détré et les investisseurs qu’il représente dans ce dossier. Ne restait donc, pour entériner la vente, qu’à rédiger les actes, les signer et verser la somme au 1 er juillet.

Aldigé prépare l’avenir

Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Selon nos informations, les actes en question n’ont toujours pas été signés de la main de Romain Détré et, par voie de conséquence, l’argent n’a lui non plus été versé sur les comptes des propriétaires actuels. Détré s’est-il soudainement rétracté ? Si oui, pourquoi ? Et in fine, la reprise du BOPB est-elle désormais un projet enterré ? À moins d’un improbable rebondissement de dernière minute, c’est ce qu’il semble, en effet...

Selon toute vraisemblance, Jean-Baptiste Aldigé, conforté par le conseil de surveillance du BOPB lundi soir, devrait donc rester aux commandes du club biarrot une sixième saison consécutive et, si l’on en croit certains agents de joueurs, le président biarrot avancerait même déjà sur certains dossiers de recrutement, comme celui de l’ouvreur fidjien Ben Volavola. À moins d’une impensable secousse sismique, Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave n’entreront pas au capital d’Agen la saison prochaine et le 6 juillet, lors de la traditionnelle assemblée générale de la Ligue Nationale de Rugby, René Bouscatel et son bureau directeur devraient lancer l’exercice 2023-2024 de Pro D2 sans accueillir un nouveau président à leur table.