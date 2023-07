Après la signature surprise de Mohamed Haouas à Biarritz, ce vendredi, certains supporters biarrots n'ont pas manqué de réagir à la venue du pilier au pays Basque. Florian Grill, président de la FFR, a confirmé qu'il ne sera pas sélectionnable avec le XV de France.

Mohamed Haouas est Biarrot. Alors que le pilier droit international (29 ans ; 16 sélections) avait signé un contrat de trois ans avec Clermont, en janvier dernier, les récentes affaires du joueur ont considérablement refroidi l'ASM, au point que les deux parties ont trouvé un accord à l'amiable pour mettre fin à leurs engagements. L'ancien montpelliérain pose donc ses valises dans le pays Basque et n'arrive pas en héros à Biarritz. Alizée Desmars, membre du club de supporters Miarritzeko Mutilak, a souhaité réagir à l'arrivée du droitier international dans le club rouge et blanc.

Énorme rebondissement dans l'affaire Haouas !



Le pilier international ne jouera pas sous les couleurs de Clermont et s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec Biarritz !



L'article complet > https://t.co/nSYI5rWNyq pic.twitter.com/ZPppPr2Q71 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 30, 2023

"C'est une honte, ça me révolte ! Après ce qu'il a fait à sa femme le mois dernier, il n'a absolument rien à faire sous notre maillot. Pour moi, il n’a plus sa place dans le rugby. Quelle image on donne à nos jeunes ? Tapez votre femme et vous pourrez quand même venir jouer chez nous… En tant que femme, je suis abasourdie de voir le club que je soutiens depuis tant d’années tomber si bas. Personnellement, j’en suis à me demander si je vais retourner au stade. Ce président m’a tellement dégoûté du club que je ne ressens aucune envie de revenir". Aupa BO et les Soldats Rouges, deux autres clubs de supporters du Biarritz olympique, n'ont pas souhaité répondre.

Grill : "C'est leur droit et leur indépendance"

La FFR a également réagi à l'arrivée d'Haouas à Biarritz. Florian Grill, le nouveau président de la fédération, a déclaré lors de l'Assemblée générale de Lille avoir "une pensée pour les victimes. Après je ne commente pas les décisions de justice. Les clubs sont indépendants dans leur stratégie. Je ne régule pas la stratégie de tel ou tel club. À la fédération, on a été très clair : il ne sera pas en équipe de France. Biarritz en a décidé autrement. C'est leur droit et leur indépendance".

Florian Grill a sobrement réagi à l'arrivée de Mohamed Haouas à Biarritz. Icon Sport - Icon Sport

Contacté par nos soins ce samedi, Jean-Baptiste Aldigé, président du Biarritz olympique, n'a pas souhaité s'exprimer sur la signature du droitier international. Pour rappel, le BO a également enregistré les signatures de Rhys Webb (demi de mêlée international gallois), Jonathan Joseph (centre international anglais) et Zach Kibirige (ailier des Wasps).