TRANSFERT. Haouas un deal en urgence, Aldigé reste, les grandes manœuvres du Biarritz olympique

Après avoir appris que la reprise du club était désormais enterrée, les dirigeants biarrots ont eu seulement quelques heures pour construire un effectif en vue de la saison prochaine. Celui-ci aura de la gueule, semble-t-il. Avec toutefois des choix forts... et sujets à polémique.

Vendredi après-midi, nous vous apprenions sur notre site Rugbyrama.fr que la reprise du BOPB par l’entrepreneur limougeaud Romain Détré et les investisseurs qu’il représente était désormais enterrée. De fait, Détré avait jusqu’au 30 juin pour signer l’acte de vente et transférer les fonds (3,5 millions d’euros sur les comptes) sur les comptes en banque de Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave, les propriétaires actuels du club. Pourquoi a-t-il changé d’avis ? Pourquoi s’est-il soudainement rétracté ? Dans un communiqué envoyé à plusieurs rédactions, Romain Détré a simplement évoqué des « incohérences » relevées dans les comptes du club basque, sans développer outre mesure son propos. Le fera-t-il un jour ? Il ne peut décemment pas en rester à des justifications aussi sommaires…

Toujours est-il que passé la douche froide, les dirigeants biarrots ont alors disposé de 24 heures pour construire une équipe en vue de la saison prochaine. Si Jean-Baptiste Aldigé, pour qui la vente du BOPB aurait permis d’entrer au capital du SUA (Agen) en tant qu’actionnaire majoritaire, avait initialement prévu d’amener en Lot-et-Garonne plusieurs joueurs (le trois-quarts centre international anglais Jonathan Joseph, l’international gallois Tyler Morgan et l’ancien demi de mêlée des Lions britanniques et irlandais Rhys Webb), ceux-ci resteront donc sur la Côte basque aux côtés de la star actuelle de l’équipe Joe Jonas et du pilier australien Guy Millar. Celui dernier recevra d’ailleurs à son poste un renfort de poids en la personne de Mohamed Haouas, libéré de son engagement contractuel avec Clermont vendredi soir et qui rebondira donc du côté de la Côte basque.

Condamné vendredi matin à neuf mois de prison ferme par le tribunal de Montpellier dans l’affaire dite de la boulangerie, le Tricolore (29 ans, 16 sélections) a fait appel de sa condamnation et jusqu’à ce que la cour d’appel ne se prononce sur son cas, il est donc toujours présumé innocent. « Personne n’a interdit à Mohamed Haouas de jouer au rugby, nous confiait vendredi un membre du staff biarrot. De notre côté, nous ne faisons que respecter la présomption d’innocence ». Le deal, lui, fut ficelé vendredi après-midi, en visioconférence et en présence de l’épouse dudit « Momo », Imane, la victime des violences conjugales.

Zach Kibirige, de la Force à Biarritz ?

Si en l’état, l’effectif biarrot aura donc fière allure, les dirigeants du BOPB ne comptent pas s’arrêter là. Selon nos informations, ils seraient ainsi tout proches de signer l’ouvreur de l’Aviron bayonnais passé par Narbonne Jason Robertson, reconnu comme un excellent joueur. Mais ils s’intéresseraient aussi à l’ailier anglais de la Western Force Zach Kibirige (28 ans), passé par les Wasps et le circuit international à 7, où il brilla d’ailleurs de mille feux. En attendant un trois-quarts centre international de gros calibre ? C’est en effet ce qu’il se murmure…

Enfin, et comme nous vous l'annoncions vendredi après-midi, c'est Renaud Dulin (ex-Rouen), le frère aîné de l'arrière tricolore Brice, qui entraînera les trois-quarts du club, au sein d'un staff supervisé par Matthew Clarkin. Emmanuel Cassin et Roger Ripol complètent l'encadrement.