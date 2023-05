Mohamed Haouas était jugé ce mardi dans un procès pour violences conjugales. L'international français écope d'un an de prison ferme sans mandat de dépôt. Le pilier droit sort donc libre du tribunal.

Aux alentours de 16h30, les juges ont rendu leur verdict. Le pilier a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ferme sans mandat de dépôt, ce qui veut dire qu'il ne va pas aller en prison et qu'il quitte le tribunal libre. Sa peine pourra être aménagée.

Après plus de deux heures et demie d'audience où le président et ses deux assesseurs ont tour à tour entendu Imane Haouas, l'épouse du pilier, l'avocat de l'épouse Me Médico, Mohamed Haouas et enfin son avocat Me Gallix, la procureure de la République avait requis 18 mois de prison ferme contre lui.

Pour rappel, ce mardi après-midi, le pilier du XV de France et du MHR Mohamed Haouas était jugé au Tribunal judiciaire de Montpellier pour des faits de violences conjugales qui se sont déroulés vendredi après-midi dernier à proximité du centre commercial du Polygône, en plein centre-ville de la cité héraultaise où le joueur avait poursuivi, balayé et giflé son épouse au sol avant de la contraindre à le suivre jusqu'à son véhicule situé dans un parking voisin. Un témoin avait alerté la police aux alentours de 18 heures et le pilier avait ensuite été interpellé dans la foulée. Depuis, il avait été placé en garde à vue, puis en détention provisoire.

Plus d'informations à suivre...