"Je suis forcément déçu et en colère" : Fonteneau réagit après la fin des négociations avec Aldigé

Depuis ce vendredi, il est acté que le BO ne sera pas vendu lors des prochaines semaines. De ce fait, la duo Gave-Aldigé ne peut pas prendre les rênes du SU Agen lors de cette intersaison. Jean-François Fonteneau s'est exprimé sur l'affaire et a avoué être "déçu et en colère".

C'est la fin - où le début d'une longue pause - d'un feuilleton qui dure depuis de longues semaines. Ce vendredi, nous avons appris sur notre site que la vente du Biarritz olympique était enterrée. De ce fait, le duo Gave-Aldigé est forcé d'abandonner le projet de rachat du SUA. Dans les colonnes de Sud Ouest, le président agenais, Jean-François Fonteneau, ne ferme pas totalement la porte aux deux hommes cités un peu plus haut : "L’opération ne se fera pas. Pas aujourd’hui en tous cas. Demain, je n’en sais rien. Jean-Baptiste Aldigé pensait que la vente du BO serait conclue. De mon côté, j’y ai cru jusqu’au bout. Maintenant il faut avancer, se projeter sur une nouvelle saison même si j’avais envisagé de prendre du recul en cédant mes parts."

L'homme fort du SUA a ensuite poursuivi : "Je suis en colère et déçu forcément. On y croyait à cette arrivée d’un actionnaire majoritaire, que cette arrivée soit acceptée ou pas sur le plan local même si on avait tout fait pour que cela se passe bien. Je suis très déçu parce que je sais l’investissement que c’est, au-delà du plan économique, en matière de temps, d’énergie."

"Cette situation nous a bloqué le recrutement"

Bien évidemment, le SUA est désormais dans l'urgence. Alors que les supporters lot-et-garonnais devaient voir débarquer des stars internationales en cas d'arrivée d'Aldigé (Jonathan Joseph, Rhys Webb...), celles-ci porteront le maillot du BO lors de la prochaine saison. D'un autre côté, le recrutement agenais est au point mort : "Cette situation nous a bloqués le recrutement. Nous sommes en difficulté. Mais je n’oublie pas tous les contrats que nous avons signés avec nos jeunes pour construire l’avenir du club. Pour les renforts, on va en discuter avec Bernard (Goutta, N.D.L.R.). On a deux ou trois postes, l’ouvreur notamment, où on a des fragilités."

Reste désormais à savoir si Agen va accélérer la cadence lors des prochaines semaines pour enregistrer quelques renforts en vue des prochains mois.