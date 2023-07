Le 17 juin dernier, la saison de Top 14 prenait fin après une très belle finale entre Toulouse et La Rochelle. Depuis, chaque club de l'élite a droit à son bilan. Le LOU est parvenu à se qualifier pour les phases finales lors de la dernière journée.

Sixième avant la dernière journée de Top 14, le LOU Rugby est parvenu à doubler le Stade français et se faire une place sur le podium lors de la dernière journée en battant l'Aviron bayonnais (53-19). Lyon a donc fini la saison en troisième position, comme lors de la dernière qualification du club, en 2019. Cette année-là, les Lyonnais avaient rejoint les demi-finales.

L'exercice 2022-2023 n'a pas toujours été facile pour les hommes de Xavier Garbajosa. Le début de saison est assez mitigé pour le club rhodanien qui connaît trois défaites lors des cinq premières journées contre La Rochelle (21-23), Racing 92 (32-19) et Clermont (43-20). Après cette mauvaise série, le LOU Rugby enchaîne cinq victoires en six matchs avec des succès face aux concurrents tel que Bordeaux (36-21), Toulouse (21-14) ou encore chez le champion de France en titre Montpellier (26-33).

Garbajosa, une saison puis s'en va

Annoncé en juillet 2022 pour trois ans à la tête du club, Xavier Garbajosa ne sera finalement resté qu'une saison. Les résultats irréguliers de son équipe et une ambiance tendue avec son vestiaire l'auront poussé vers la sortie. Malgré cette issue, les résultats du manager ne sont pas forcément négatifs. L'entraîneur lyonnais a emmené son équipe jusqu'en quart de finale de Challenge Cup (défaite contre Toulon 18-23) et en barrage de Top 14 (défaite contre Bordeaux 25-32).

??????????́ ????????

Le LOU Rugby a pris la décision de décharger Xavier Garbajosa du management du staff de son équipe première.https://t.co/0ZlhvIEb7D pic.twitter.com/VxpndofveM — LOU Rugby (@LeLOURugby) June 12, 2023

Ce dernier match contre l'UBB avait pourtant bien démarré pour ses joueurs qui menaient 17-8 à la mi-temps mais qui se sont fait remonter au retour des vestiaires pour finalement s'incliner dans les derniers instants de la partie. Une semaine après cette élimination, la direction du club annonce le licenciement du coach via un communiqué : "Le LOU Rugby tient à remercier Xavier Garbajosa pour son engagement et sa contribution à la saison passée, terminée à la 3ème place, permettant au Club de retrouver la phase finale du TOP 14 et battre le record d’affluence au Matmut Stadium de Gerland."

Le joueur : Ethan Dumortier, l'insouciance de la jeunesse

À seulement 22 ans, le trois-quart aile français a fait parler son talent tout au long de sa saison. Révélé lors de l'exercice précédent avec 13 apparitions en championnat. Le Lyonnais a confirmé comme il se doit cette saison avec 19 titularisations en Top 14 et un total de 11 essais inscrits. De la sixième à la douzième journée, l'ailier international inscrit sept essais permettant à son équipe de l'emporter à plusieurs reprises.

Ethan Dumortier a marqué 17 essais cette saison, toutes compétitions confondues. Icon Sport

Ses excellentes performances en club ainsi que la blessure de Gabin Villière permettent à Ethan Dumortier de disputer l'intégralité du Tournoi des 6 Nations et de se faire une place avec le groupe du XV de France. Associé à Damian Penaud, le joueur inscrira deux essais contre l'Italie et l'Écosse. Actuellement en stage à Monaco avec les Bleus, l'ailier postule à une place dans le groupe des 33 joueurs qui participeront à la Coupe du monde 2023.

Saison 2023-2024 : nouveau coach, mêmes ambitions ?

Après l'évincement de Xavier Garbajosa, le LOU rugby a fait appel à Fabien Gengenbacher pour prendre la tête de l'équipe première. Ce dernier, qui a dirigé Grenoble pendant deux saisons, était passé par Lyon en tant que joueur lors de la saison 2005-2006.

\ud83d\udc3a ?????? ????????????, ????????? ??????? ?? ??? ?????

Il prendra ses fonctions le 13 juillet et sera présent pour la reprise du groupe mi-juillet.



????????? ?????? !



\ud83d\udd17 https://t.co/dQXPKGduRqhttps://t.co/55369cKrvA — LOU Rugby (@LeLOURugby) June 27, 2023

Fabien Gengenbacher pourra s'appuyer sur un recrutement de haute qualité avec des joueurs de renommée internationale pour le prochain exercice. Parmi eux Vincent Rattez, Monty Ioane et Semi Radradra prendront la place des Nakaitaci, Tuisova ou encore Veredamu qui quittent le club. Ce lundi 3 juillet, Lyon a également annoncé l'arrivée de deux jokers Coupe du monde pour renforcer l'effectif en l'absence des internationaux.

La saison prochaine, les Lyonnais retrouveront également la Champions Cup. Avec un effectif assez large, le club peut espérer briller sur les deux tableaux et jouer, de nouveau, les phases finales de Top 14.