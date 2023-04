Toulon n'a pas tremblé en remportant largement son duel face à Lyon (48-23) face à Lyon à Mayol. Pourtant privés de munitions dans le premier acte, les Varois ont enclenché la vitesse supérieure par la suite et ont inscrit la bagatelle de 7 essais pour écarter la menace des Lyonnais et s'inviter dans le dernier carré de la compétition.

Toulon s'impose face à Lyon (48-23) dans son antre de Mayol lors de ce quart de finale de Challenge Cup et file dans le dernier carré de la compétition en dominant aisément son adversaire. Oui c'était un air de revanche après l'immense déception engendrée à Marseille la saison dernière, et la frustration des Toulonnais après la perte de la finale de cette épreuve face à Lyon. L'opportunité était belle, dans un Mayol ensoleillé à souhait et une récente victoire à Gerland en championnat dernièrement. Malgré ce degré de motivation inévitable, ce sont bel et bien les hommes de Xavier Garbajosa qui confisquaient littéralement le ballon.

Productifs vers les extérieurs, fringants en conquête, les visiteurs s'en remettaient à Sopoaga pour meubler le tableau d'affichage (3-6, 9 ème). Mais la concrétisation manquait terriblement aux joueurs du LOU comme cette action d'Arnold qui n'ira pas à son terme après un retour inespéré de Wainiqolo. Alors que la menace se précisait, les Lyonnais concédaient un essai meurtrier en contre, administré par Wainiqolo qui jonglait avec le ballon jusque dans l'en-but après une course de 60 mètres (8-6, 29 ème). La confiance venait sûrement de changer de camp avec des Toulonnais qui se servaient de la puissance de ses avants pour fructifier le score. D'abord par un ballon porté puissant sur lequel Baubigny s'affalait derrière la ligne (15-6, 38 ème).

Une aubaine prolongée juste avant la pause, puisque c'est au tour de Priso de s'extirper d'un ballon porté à nouveau inarrêtable, et porter presque l'estocade définitive juste avant la pause (22-6, 40 ème). Coup sur coup, les Varois prenaient une avance considérable et punissaient le manque flagrant de pragmatisme adverse.

Le réalisme redoutable des joueurs de la Rade

La suite des opérations ne sera qu'une confirmation de l'état de forme des Varois depuis quelques semaines. Waisea signera en force un nouvel essai après un travail de sape décisif de ses coéquipiers au près (27-9, 50 ème). Pas le temps d'un éventuel sursaut pour les visiteurs, emportés sur chaque possession adverse. Le capitaine OlLivon rajoutant un essai supplémentaire après plusieurs fixations de bonne facture (34-9, 57 ème). Le scénario était écrit, Lyon plus en mesure de rivaliser face à l'imposante armada offensive des Varois. Couilloud aura beau réduire l'écart juste après (34-16, 60 ème), l'issue ne faisait guère plus de doute à Mayol.



Un stade qui chavirait encore sur un essai en coin de Wainiqolo suite à un travail idéal de Luc dans la ligne (41-16, 66 ème). Un festival d'attaques et de lancements réalisés à la perfection pour un résultat détonnant. Arnold viendra bien récompenser les visiteurs d'une nouvelle situation fructueuse (41-23, 71 ème), le dernier mot reviendra à Luc qui profitera d'un dégagement ripé de Regard dans son en-but pour conclure cette farandole. Toulon poursuit sa route et sera opposé en demi-finale de la Challenge Cup au vainqueur du duel entre Benetton et Cardiff. Fin de l'aventure et du tenant du titre pour Lyon, dépassé dans tous les secteurs et qui va pouvoir uniquement se concentrer sur le championnat prochainement.