Après un match débridé offensivement des deux côtés, l'UBB remporte ce barrage face au LOU (25-32), et file en demi-finale. Après un mano à mano au tableau d'affichage contre les Lyonnais, les Bordelo-Bèglais ont montré plus de précision dans leur rugby, avec un doublé magistral de Tambwe notamment, pour s'inviter dans le dernier carré du championnat.

Sans négliger les obligations nécessaires pour atteindre le dernier carré, les deux formations ont immédiatement mis du rythme dans ce débat. Les Bordelo-Bèglais sur les premières minutes notamment et cette prise d'intervalle idéale de Jalibert, cassant la ligne d'avantage avec brio, pour inscrire le premier essai de la rencontre plein d'audace (0-5, 6 ème). De quoi piquer au vif les locaux. L'intenable Couilloud grillait la politesse à la défense adverse quelques instants plus tard, pour servir dans le tempo Dumortier venu à sa hauteur, pour conclure une action d'école, initiée d'abord par le travail dans l'axe des avants lyonnais (7-5, 10 ème). L'intensité était palpable avec des profils joueurs sur tous les coins du terrain et une incertitude qui ne demandait qu'à s'exprimer.



Les Lyonnais imprimaient toujours des séquences soutenues et rapides, par des libérations vives et un soutien au rendez-vous. Sur une inversion limpide de Couilloud, Tuisova faisait parler sa puissance légendaire pour renverser avec conviction la ligne défensive de l'UBB qui ne pouvait que constater les dégâts (14-8, 30 ème). Cordero avait beau semer la panique sur un contre dans la foulée, l'utilisation girondine n'était pas précise et Lyon pouvait voir venir. Jusqu'au prochain lancement au large toujours aussi incisif, sur lequel Arnold, dans les arrêts de jeu du premier acte, ira en terre promise, sans pouvoir aplatir. Sopoaga atténuera la déception de l'instant en rajoutant trois points supplémentaires, et permettre aux locaux de virer à la pause avec un écart de bonne facture (17-8, 40 ème).

Tambwe, déclencheur d'émotions

Et le deuxième acte ne dérogerait pas à la règle, tant l'animation offensive était présente dans les esprits de part et d'autre. Diaby sera à la conclusion d'un mouvement d'envergure et une passe sautée décisive d'Oghre à destination de Diaby (17-15, 47 ème). Le scénario se tend, même si Sopoaga rajoute trois points après une percée notable de Tuisova dans l'axe (20-15, 58 ème), le sentiment que les acteurs de ce duel pouvaient à tout moment renverser la table. Qui mieux que le revenant Tambwe pour un essai plein de fougue avec une pointe de vitesse admirable pour éliminer pas moins de trois défenseurs (20-22, 67 ème). Le match devenait fou et incontrôlable tant les intentions étaient débridées.



En bon capitaine, Lucu ajustait une pénalité lointaine pour donner un semblant de sécurité au score (20-25, 70 ème), mais il était dit que l'issue de ce barrage n'avait pas encore donné son vainqueur. Maraku sera propulsé d'ailleurs à l'essai avec l'aide de Cretin, suite à une action pleine de force et de variation pour l'égalisation inespérée (25-25, 74 ème). Doussain ne parvenant pas à transformer, il restait quelques minutes pour éviter la prolongation. L'UBB n'hésitait pas à exploiter les largueurs, Jalibert servait Tambwe, l'ailier Bordelo-Bèglais assénait une course remarquable pour envoyer au tapis une défense lyonnaise aux abois pour la victoire sur le fil (25-32, 79 ème) ! L'UBB ira affronter le Stade rochelais en demi-finale sans complexe la semaine prochaine à San Sebastian, et pourrait être le trouble-fête idéal de ce dernier carré. Lyon peut nourrir d'immenses regrets.