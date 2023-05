Malgré sa défaite à Lyon, Bayonne a terminé à la huitième place, synonyme de qualification en Champions Cup. Un exploit pour le promu basque.

Bayonne jouera la Champions Cup la saison prochaine. Le promu basque a vu ses rêves de top 6 s'écrouler sur la pelouse de Lyon (défaite 53-19), mais valide tout de même sa saison avec la manière. Huitième à l'issue d'une saison proche de l'irréel, l'Aviron bayonnais défiera les géants européens et sud-africains la saison prochaine. Avec douze victoires à Jean-Dauger, les Basques ont été impressionnants dans leur antre de Jean-Dauger et auraient pu espérer un ticket dans les six sans leur défaite à Anoeta face à Pau.

Première Champions Cup pour Bayonne

Pour la première fois de son histoire, Bayonne jouera "la grande coupe d'Europe". Une belle réussite pour le staff de Grégory Patat qui était sans doute loin d'imaginer un tel classement avant le début de la saison. Au final, la France présentera huit équipes pour la prochaine Champions Cup (Toulouse, La Rochelle, Stade français, Racing 92, Bordeaux-Bègles, Lyon, Toulon et Bayonne).