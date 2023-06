Ce mardi, le Lou a officialisé l'arrivée de Fabien Gengenbacher en tant que directeur sportif. L'ancien manager de Grenoble prendra donc la place de Xavier Garbajosa pour la saison à venir et parmi les CV qui ont circulé, ce n'est pas celui du plus expérimenté qui a été retenu.

Non, ce n'est pas faire offense à Fabien Gengenbacher que de dire que c'est un novice. On s'explique. L'ancien arrière et demi d'ouverture n'a connu qu'une seule expérience en tant que directeur sportif, à Grenoble, club où il a passé la majeure partie de sa carrière. En 2017, le natif d'Albertville a annoncé la fin de sa carrière en tant que joueur. C'est deux ans plus tard qu'il a retrouvé le FCG. Lors de la saison 2019/2020, Fabien Gengenbacher a rejoint le staff du club isérois et a pris en charge le jeu au pied. C'est seulement lors de la saison 2021 qu'il est devenu directeur sportif de Grenoble. Ce qui fait donc en tout deux saisons au poste de directeur sportif, ce qui n'est pas énorme, il faut bien l'avouer. En parallèle de son poste au FCG l'ancien arrière a intégré une promotion au CDES (Centre de droit et d'économie du sport) de Limoges pour passer un DU de manager général. Voilà pour ce qui est de la carrière d'entraîneur de Fabien Gengenbacher qui se retrouvera à la tête du Lou à partir du 13 juillet pour débuter la préparation d'une nouvelle saison qui approche à grands pas.

Quid de Cheika et Gibbes ?

Quand on connaît les CV qui ont circulé sur les bureaux des dirigeants du Lou, la question "pourquoi avoir choisi Fabien Gengenbacher ?" est légitime. Dans un communiqué le président du club lyonnais donne une première réponse : "Le profil de Fabien colle à l’ADN du LOU. Son retour au club doit permettre de poursuivre notre progression dans un climat qui devra conjuguer efficacité, exigence, cohésion et sérénité". Mais il n'en reste pas moins que des entraîneurs bien plus expérimentés postulaient. On pense notamment à Michael Cheika. L'Australien a entraîné le Leinster (un titre de champion d'Europe en 2009), le Stade français, les Waratahs (vainqueur du Super Rugby), l'Australie (vainqueur du Rugby Championship et finaliste de la Coupe du monde en 2015 face aux All Blacks) et actuellement l'Argentine. Le nom de Jono Gibbes était également dans les tuyaux. Il a officié en tant qu'entraîneur des avants au Leinster et à Clermont avant d'en devenir le manager quelques années plus tard. Le Néo-Zélandais est aussi passé à la tête de l'Ulster et du Stade rochelais, qu'il amènera en finale du Top 14 en 2021.

Sur le papier, ces deux hommes avaient bien plus d'expérience, c'est un fait. Mais c'est bien Fabien Gengenbacher qui sera à la tête du Lou la saison prochaine. Un choix sans doute guidé par la très belle saison qu'il vient d'accomplir avec Grenoble, qu'il a amené en finale de Pro D2 et en access match de Top 14, par sa proximité avec le territoire rhônalpin depuis de longues années ou encore les qualités déjà présentes en interne comme affirmé par les dirigeants au lendemain du limogeage de Xavier Garbajosa. Comme prévu, les dirigeants du Lou ont pris leur temps pour trouver un nouveau directeur sportif et il ne fait aucun doute que cela soit un choix mûrement réfléchi. Reste à voir de quoi sera capable le nouveau directeur sportif d'une meute qui a soif de victoire...